تامر عبد الحميد: جمهور الزمالك الأكثر فهما لكرة القدم في العالم
بسمة وهبة: المصريون يعيشون فرحة وطنية غير مسبوقة استعدادًا ليوم استثنائي
أعلى سعر دولار اليوم 31-10-2025
بعد تطبيق التوقيت الشتوي.. المواعيد الجديدة للقطار الكهربائي الخفيف LRT
تحقيق حكومي أمريكي: إسرائيل انتهكت حقوق الإنسان في غزة
وميض غامض في درب التبانة| علماء يقتربون من حل لغز الكون.. ومادة مظلمة تبوح بالسر
صرف معاشات شهر نوفمبر 2025 .. غدا
رحمة أحمد بعد الزج باسمها في أزمة رحمة محسن: كرهت اسمي.. وهعمل محضر
رئيس ألمانيا: أغتنم المشاركة بافتتاح المتحف المصري الكبير لإجراء مباحثات مع الرئيس السيسي
بـ 150 ألف دولار.. ساعة أحمد الشرع تثير الجدل في منتدى الاستثمار
أقل سعر دولار اليوم 31-10-2025
فن وثقافة

تكريم منى واصف في مهرجان البحرين السينمائي.. لحظة وفاء لمسيرة فنية حافلة

النجمة السورية منى واصف
النجمة السورية منى واصف
أوركيد سامي

تألقت النجمة السورية منى واصف في افتتاح الدورة الخامسة من مهرجان البحرين السينمائي، الذي انطلق أمس الخميس، في حضور جماهيري لافت ضم نجوم السينما من الخليج والعالم العربي.

تحت شعار "أفلام قصيرة... قصص عظيمة"، نظم المهرجان الذي يقام سنويًا نادي البحرين للسينما بالتعاون مع وزارة الإعلام البحرينية، حيث استضاف الحفل العديد من المبدعين وصناع الأفلام من مختلف أنحاء العالم العربي. وكان الحدث محطة لتكريم النجمة منى واصف، تقديرًا لمسيرتها الفنية الممتدة لأكثر من خمسين عامًا، أثرت خلالها السينما العربية بالعديد من الأعمال الخالدة.

وخلال الحفل، عبّرت منى واصف عن مشاعرها العميقة في كلمة مؤثرة قالت فيها: "الفيلم اللي شفناه ذكرني بأحلامي، وقديش السينما قوّتنا وخلتنا نحلم ونشوف القمر... وصلنا اليوم لمهرجان البحرين". وأضافت قائلة: "راحت أيام السينما في بعض الأماكن، وصار لي زمان ما رحت عالسينما إلا لما سافرت لبرا، بس الفن بيضلّ أقوى من كل شيء، وما في حدا بيقدر يسرق الحلم منا".

وقد لفتت إطلالة منى واصف الأنظار، حيث بدت في كامل تألقها، محاطة بعدسات المصورين الذين وثقوا لحظة التكريم في مهرجان البحرين السينمائي. هذه المناسبة جاءت لتعيد للأذهان تاريخها الفني الغني وأثرها العميق في صناعة السينما العربية، وتعكس دعم البحرين المستمر للفن والفنانين في العالم العربي.

يُذكر أن مهرجان البحرين السينمائي أصبح من أبرز المنصات السينمائية في المنطقة، ويستمر في تقديم العديد من الأنشطة والبرامج التي تسهم في إثراء المشهد السينمائي العربي.

