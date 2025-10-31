تكريم منى واصف في مهرجان البحرين السينمائي.. لحظة وفاء لمسيرة فنية حافلة

تألقت النجمة السورية منى واصف في افتتاح الدورة الخامسة من مهرجان البحرين السينمائي، الذي انطلق أمس الخميس، في حضور جماهيري لافت ضم نجوم السينما من الخليج والعالم العربي.

تحت شعار "أفلام قصيرة... قصص عظيمة"، نظم المهرجان الذي يقام سنويًا نادي البحرين للسينما بالتعاون مع وزارة الإعلام البحرينية، حيث استضاف الحفل العديد من المبدعين وصناع الأفلام من مختلف أنحاء العالم العربي. وكان الحدث محطة لتكريم النجمة منى واصف، تقديرًا لمسيرتها الفنية الممتدة لأكثر من خمسين عامًا، أثرت خلالها السينما العربية بالعديد من الأعمال الخالدة.

وخلال الحفل، عبّرت منى واصف عن مشاعرها العميقة في كلمة مؤثرة قالت فيها: "الفيلم اللي شفناه ذكرني بأحلامي، وقديش السينما قوّتنا وخلتنا نحلم ونشوف القمر... وصلنا اليوم لمهرجان البحرين". وأضافت قائلة: "راحت أيام السينما في بعض الأماكن، وصار لي زمان ما رحت عالسينما إلا لما سافرت لبرا، بس الفن بيضلّ أقوى من كل شيء، وما في حدا بيقدر يسرق الحلم منا".

وقد لفتت إطلالة منى واصف الأنظار، حيث بدت في كامل تألقها، محاطة بعدسات المصورين الذين وثقوا لحظة التكريم في مهرجان البحرين السينمائي. هذه المناسبة جاءت لتعيد للأذهان تاريخها الفني الغني وأثرها العميق في صناعة السينما العربية، وتعكس دعم البحرين المستمر للفن والفنانين في العالم العربي.

يُذكر أن مهرجان البحرين السينمائي أصبح من أبرز المنصات السينمائية في المنطقة، ويستمر في تقديم العديد من الأنشطة والبرامج التي تسهم في إثراء المشهد السينمائي العربي.