مصر تكثف جهودها لخفض التصعيد حول الملف النووي الإيراني

كشفت قناة القاهرة الإخبارية عن أن وزير الخارجية الدكتور بدر عبد العاطي، بحث في محادثتين هاتفيتين منفصلتين، مستجدات الملف النووي الإيراني مع نظيره الإيراني عباس عراقجي، ومدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل جروسي.

وقالت وزارة الخارجية المصرية في بيانها، اليوم الجمعة، إنَّ الاتصالين جاءا في إطار متابعة مستجدات الملف النووي الإيراني والعمل على دعم الأمن والاستقرار بالمنطقة من خلال إيجاد حلول سلمية للملف النووي الإيراني.

وأكد وزير الخارجية المصري أهمية مواصلة الحوار بين الطرفين، واستئناف وتعزيز التعاون بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية استنادًا إلى الاتفاق الذي جرى التوقيع عليه في القاهرة يوم 9 سبتمبر، والعمل على تكثيف الاتصالات بين الأطراف المعنية خلال الفترة المقبلة.

وتأتي الاتصالات بتوجيهات من الرئيس المصري ببذل الجهود للعمل على خفض التصعيد وتحقيق التهدئة في منطقة الشرق الأوسط.