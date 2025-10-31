فرانس 24: القاهرة تفتتح المتحف المصري الكبير وسط احتفالات عارمة

أبرزت قناة "فرانس 24" استعدادت مصر لافتتاح المتحف المصري الكبير، غدا السبت الأول من نوفمبر بعد عدد من التأجيلات، وهو المتحف الذي تكلف إنشائه مليار دولار.

وقالت "فرانس 24" إنه وسط احتفالات عارمة، تفتتح القاهرة يوم السبت المتحف المصري الكبير (GEM) الذي طال انتظاره، والذي يُصوَّر على نطاق واسع على أنه جوهرة التتويج لجهود السلطات لإصلاح قطاع السياحة الحيوي في البلاد.

وأضاف "يتميز المتحف بإطلالة بانورامية على هضبة أهرامات الجيزة، ويضم آلاف القطع الأثرية التي تمتد لأكثر من 5000 عام من الآثار المصرية القديمة بتكلفة باهظة تزيد عن مليار دولار"، مشيرة إلى أنه بعد أكثر من عقدين من العمل، يتوقع هذا المتحف فائق الحداثة أن يستقبل خمسة ملايين زائر سنويًا، مع عرض آثار لم يسبق لها مثيل.

وأوضحت أن الاستعدادات لحفل افتتاح المتحف المصري الكبير الذي طال انتظاره أُحيطت بسرية تامة، ولم تعلن مصر عن الشخصيات البارزة المتوقع حضورها، لكنها وعدت بحضور "ملوك وأمراء ورؤساء دول وحكومات".

ولفتت إلى أن المنظمين التزموا الصمت حيال العرض الجديد للقناع الذهبي الشهير للفرعون الشاب توت عنخ آمون.

وقالت إنه ابتداءً من يوم الثلاثاء، سيُفتَتح المتحف للزوار الدائمين، حيث يُمكنهم مشاهدة 4500 قطعة من أصل حوالي 5000 قطعة جنائزية كانت متناثرة في جميع أنحاء البلاد، بما في ذلك المتحف المصري الذي يعود إلى الحقبة الاستعمارية في وسط القاهرة.

كان من المقرر أن يُقام الافتتاح في 3 يوليو، ولكن تم تأجيله عندما هاجمت إسرائيل إيران في 13 يونيو، مما أشعل حربًا استمرت 12 يومًا وأغلقت المجال الجوي في معظم أنحاء الشرق الأوسط.

حتى قبل ذلك، واجه المشروع سلسلة من النكسات، بما في ذلك الاضطرابات السياسية وتأثير جائحة كوفيد-19.

في محاولة للوصول إلى أوسع شريحة ممكنة من الجمهور، أعلنت شركة الخدمات الإعلامية المتحدة، عن شراكة استراتيجية مع تيك توك تهدف إلى "مشاركة قصة مصر الحضارية الفريدة مع الجماهير في جميع أنحاء العالم".

بعد سنوات من عدم الاستقرار، بدأ قطاع السياحة المصري - الذي يُمثل حوالي 10% من القوى العاملة في البلاد - يتعافى.

في السنة المالية 2023-2024، بلغت إيرادات السياحة 14.4 مليار دولار، بزيادة قدرها 34.6% مقارنة بالعام السابق.

زار مصر حوالي 15 مليون سائح في الأشهر التسعة الأولى من عام 2025، ما يمثل 12.5 مليار دولار من الإيرادات، ويمثل زيادة بنسبة 21% عن الفترة نفسها من العام الماضي.