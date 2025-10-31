الجالية الأذربيجانية بالقاهرة تنعي نجل الشيخ عبد الباسط عبد الصمد

نعى الدكتور سيمور نصيروف، رئيس الجالية الأذربيجانية في مصر، الشيخ عصام عبد الباسط عبد الصمد، نجل الشيخ الراحل عبد الباسط عبد الصمد أحد أعلام التلاوة في مصر والعالمين العربي والإسلامي.

وكتب رئيس الجالية الأذربيجانية، عبر صفحته الرسمية بموقع "فيسبوك": "بقلوبٍ مؤمنةٍ بقضاءِ اللهِ وقدره، تلقّينا ببالغِ الحزنِ والأسى نبأَ وفاةِ الأستاذ عصام عبدالباسط عبدالصمد، نجلِ الشيخِ الجليل عبدالباسط عبدالصمد، الذي كان والده سببًا رئيسًا في قدومي إلى مصر الحبيبة، فما تزال مكانته الراسخة وتسجيلاته الخالدة تحظى بتقديرٍ واسعٍ بين المقرئين في أذربيجان".

وقال "نصيروف": "قد كان الفقيد رحمه الله إنسانًا متواضعًا، ذا أخلاقٍ رفيعة"، مضيفا "نتقدّم بخالصِ التعازي وصادقِ المواساة إلى أسرته الكريمة، وزملائه ومحبيه، سائلين المولى عزّ وجلّ أن يتغمّده بواسعِ رحمته، ويسكنه فسيحَ جنّاته، وأن يُلهمَ ذويه الصبرَ والسلوان.

إنا لله وإنا إليه راجعون".

وفي وقت سابق من اليوم الجمعة، نعى الدكتور أسامة الأزهري - وزير الأوقاف، عصام عبد الباسط عبد الصمد، نجل الشيخ الراحل عبد الباسط عبد الصمد، وشقيق الشيخ ياسر عبد الباسط عبد الصمد - نقيب قراء القاهرة، قارئ مسجد الإمام الشافعي، الذي وافته المنية اليوم.

وأعرب وزير الأوقاف عن خالص تعازيه ومواساته لأسرة الفقيد وذويه، سائلًا الله -عز وجل- أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.