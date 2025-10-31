قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
فرص عمل للشباب في جميع المحافظات.. وظائف وزارة الشباب والرياضة 2025
وزير الثقافة يشارك في مراسم تنصيب الأنبا سيميون بابادوبولوس مطرانا ورئيسًا لدير سانت كاترين
بعد التهديد الأمريكي.. الرئيس الفنزويلي يطلب النجدة من روسيا والصين
عباس يمنح أبو الغيط الوشاح الأكبر من وسام دولة فلسطين
مواجهات مسلحة وتوسع نفوذ الدعم السريع في شمال كردفان
سلاح أبيض ودرع خشبي.. قرار بشأن واقعة التعدي على سيدتين بالإسكندرية
الرئيس السيسي: دعم مصر الكامل لسيادة جمهورية الكونغو الديمقراطية ووحدة وسلامة أراضيها
الإسماعيلي 2007 يهزم الزمالك 5-0 في دوري الجمهورية للناشئين
فضيحة تهز كرة القدم التركية.. إيقاف 149 حكما والتحقيق مع 3700 لاعب
تركيا: نشعر بالقلق إزاء استمرارية وقف إطلاق النار في غزة
المستشار محمود فهمي يدلي بصوته في انتخابات النادي الأهلي.. صور
فاكهة أم عصير؟.. دراسة تكشف الخيار الأكثر أمانًا لمرضى السكري
الجالية الأذربيجانية بالقاهرة تنعي نجل الشيخ عبد الباسط عبد الصمد

ناصر السيد

نعى الدكتور سيمور نصيروف، رئيس الجالية الأذربيجانية في مصر، الشيخ عصام عبد الباسط عبد الصمد، نجل الشيخ الراحل عبد الباسط عبد الصمد أحد أعلام التلاوة في مصر والعالمين العربي والإسلامي.

وكتب رئيس الجالية الأذربيجانية، عبر صفحته الرسمية بموقع "فيسبوك": "بقلوبٍ مؤمنةٍ بقضاءِ اللهِ وقدره، تلقّينا ببالغِ الحزنِ والأسى نبأَ وفاةِ الأستاذ عصام عبدالباسط عبدالصمد، نجلِ الشيخِ الجليل عبدالباسط عبدالصمد، الذي كان والده سببًا رئيسًا في قدومي إلى مصر الحبيبة، فما تزال مكانته الراسخة وتسجيلاته الخالدة تحظى بتقديرٍ واسعٍ بين المقرئين في أذربيجان".

وقال "نصيروف": "قد كان الفقيد رحمه الله إنسانًا متواضعًا، ذا أخلاقٍ رفيعة"، مضيفا "نتقدّم بخالصِ التعازي وصادقِ المواساة إلى أسرته الكريمة، وزملائه ومحبيه، سائلين المولى عزّ وجلّ أن يتغمّده بواسعِ رحمته، ويسكنه فسيحَ جنّاته، وأن يُلهمَ ذويه الصبرَ والسلوان.

إنا لله وإنا إليه راجعون".

وفي وقت سابق من اليوم الجمعة، نعى الدكتور أسامة الأزهري - وزير الأوقاف، عصام عبد الباسط عبد الصمد، نجل الشيخ الراحل عبد الباسط عبد الصمد، وشقيق الشيخ ياسر عبد الباسط عبد الصمد - نقيب قراء القاهرة، قارئ مسجد الإمام الشافعي، الذي وافته المنية اليوم.

وأعرب وزير الأوقاف عن خالص تعازيه ومواساته لأسرة الفقيد وذويه، سائلًا الله -عز وجل- أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

