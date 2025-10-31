«بلاش الكلاكسات والكل هيتعمل له Face ID».. موعد افتتاح المتحف للجميع

أكد مجدي شاكر، كبير الأثريين بوزارة السياحة والآثار، أن المتحف المصري الكبير سيكون مفتوح للجميع من رابع أيام الافتتاح، وأنه لا يوجد تذاكر مجانية للدخول.

وأضاف كبير الأثريين، خلال حواره ببرنامج " علامة استفهام" تقديم الإعلامي مصعب العباسي، أنه يطالب المصريين بعدم الذهب للمتحف في أول يوم، ويتم ترك المتحف للزوار، والقادمين من الخارج، و« بلاش الكلاكسات» وبلاش عمل مشكلات من السائحين في أثناء التواجد بالمتحف، وبلاش صور من السائحين.

ولفت إلى أنه يجب الحفاظ على المتحف، ويجب عدم الأكل داخل المتحف، وأن نظهر بشكل مميز أمام دول العالم، وأن كل شخص عليه القياد بدوره للحفاظ على المتحف الكبير.

وأوضح أن هناك ثلاث وسائل تأمين للمتحف المصري، حتى لا يحدث مثل الذي حدث في متحف اللوفر، لأن المتحف المصري يضم 5398 قطة أثرية.

«Face ID»



أوضح أن المتحف به تأمين للأفراد، وتأمين لـ للقطع الموجودة بالمتحف، وهناك تأمين للسيارات، فهناك تأمين استباقي موضحًا أن كل زائر سيدخل وسيخرج سيتم عمل ملف بصورته «Face ID»

