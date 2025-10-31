قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
القادة والزعماء يتوافدون..أحمد موسى: العالم كله عنده حدث واحد اسمه المتحف المصري الكبير
ليلة الحدث العالمي.. أحمد موسى من أمام المتحف الكبير: كلنا فخورين بمصر
روسيا والأردن تلغيان متطلبات تأشيرة السفر بينهما اعتبارا من 13 ديسمبر المقبل
طلاب إعلام الأهلية بالإسكندرية يطلقون 3 مبادرات توعوية
كيفية التأمين على العمالة غير المنتظمة 2025.. المستندات المطلوبة
أحمد جابر: المتحف المصري الكبير فخر للأمة ورسالة من الرئيس السيسي تؤكد عظمة مصر
الأقدم والأحداث.. تعرف على محتويات المتحف المصري بالتحرير والمتحف الكبير
تعرف على الاستعدادات النهائية لافتتاح المتحف المصري الكبير
أول تعليق من مبابي بعد تسلمه جائزة الحذاء الذهبي
رئيس الأركان يعود إلى مصر بعد انتهاء زيارته الرسمية للسعودية
تحويلات مرورية بعدة محاور استعدادا لافتتاح المتحف المصرى الكبير.. تعرف عليها
أحمد موسى: افتتاح المتحف المصري الكبير أهم حدث بالقرن الـ 21
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

أول تعليق من ميريت عمر الحريري بعد وفاة عمتها | خاص

ميريت عمر الحريري
ميريت عمر الحريري
أوركيد سامي

توفيت  عمة الفنانة ميريت عمر الحريري بعد صراع طويل مع المرض.

قالت ميريت عمر الحريري في تصريحات خاصة لـ صدى البلد: أُقيمت مراسم تشييع الجنازة اليوم بعد صلاة الجمعة، فيما لم يتم تحديد موعد العزاء بشكل نهائي بعد، إلا أنه من المتوقع أن يكون إما يوم الإثنين أو الثلاثاء المقبلين.

و يذكر أن كانت ميريت قد أعلنت عن وفاة عمتها عبر حسابها الشخصي على موقع "فيس بوك"، حيث عبرت عن حزنها العميق وكتبت: "إنا لله وإنا إليه راجعون، عمتي أمي الثانية نعمت هانم الحريري في ذمة الله. الله يرحمها ويغفر لها ويجعلها من أهل الجنة." وأضافت دعوات بالرحمة والمغفرة لعمتها وأسرته، وطلبت من الله أن يمنحهم الصبر.

ميريت عمر الحريري وتفاصيل صراعها مع المرض

في سياق آخر، كانت ميريت عمر الحريري قد تحدثت في وقت سابق عن تجربتها الشخصية مع مرض السرطان، حيث كشفت في تصريحات تلفزيونية عن دور الاستغفار في علاجها. قالت: "صحيت الصبح لقيت عندي ورم، كنت بقعد أستغفر بالسبحة 5000 تسبيحة. الاستغفار هون عليّ المرض، مكنش قدامي حاجة غيره."

كما أكدت الفنانة أنها لم تتخلف عن الصلاة طوال أكثر من 30 عامًا، بفضل تشجيع والدها، وأنها كانت تحرص على الاستيقاظ لأداء صلاة الفجر دون أن تغفل عن الأذان. كما تحدثت عن طقوسها في الصيام، وقالت: "كنت بصوم يوم وأفطر يوم، والدكتور هو اللي منعني بسبب المرض وقال لي اعملي إطعام."

تعتبر تصريحات ميريت عمر الحريري مصدر إلهام للكثيرين، حيث تظهر قوتها الروحية والإيمانية في مواجهة المرض والصعاب.

ميريت عمر الحريري اخبار الفن نجوم الفن

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب

قفز 600 جنيه فجأة.. سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن بعد الزيادة الجديدة

المتحف المصري الكبير

بالساعة والتاريخ| موعد حفل افتتاح المتحف المصري الكبير.. صور

سعر الذهب

سعر الذهب اليوم في مصر.. عيار 21 فاق التوقعات

المتحف المصري الكبير

القنوات الناقلة لحفل افتتاح المتحف المصري الكبير

إعصار

عاصفة القرن.. إعصار يضرب هايتي ووفاة 30 شخصا وفقدان العشرات

سعر الذهب

سعر الذهب صباح اليوم الجمعة 31-10-2025

عبد الباسط عبد الصمد

وفاة نجل الشيخ عبد الباسط عبد الصمد.. موعد الجنازة

عداد الكهرباء مسبوق الدفع

حلها بكرة.. أخطاء تتسبب في نفاد رصيد عداد الكهرباء

ترشيحاتنا

خطيب المسجد النبوي

ليست وجاهة.. خطيب المسجد النبوي: المكانة التي يصل إليها المؤثرون نعمة

خطيب الجامع الأزهر

خطيب الجامع الأزهر: الإحسان يقتضي أن يؤدي كل منا واجبه على أكمل وجه

خطبة الجمعة من الجامع الأزهر

بث مباشر.. خطبة الجمعة من الجامع الأزهر

بالصور

لتشغيلها.. إشارة مرور تستغرق 10 أشهر و2.4 مليون دولار

إشارة مرور
إشارة مرور
إشارة مرور

بعد تفكك الهيكل.. عيوب تسلا سايبرتراك تتفاقم بعد سقوط شريط الإضاءة

تسلا
تسلا
تسلا

للتخلص الآمن من المخلفات الزراعية.. تجميع 457 ألف طن قش أرز بالشرقية

قش الأرز
قش الأرز
قش الأرز

بعد تسريحهم.. مهندسو تسلا يتحدون إيلون ماسك بسيارة كوبيه فاخرة

Speedster
Speedster
Speedster

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتب الصحفي عادل نصار

عادل نصاريكتب: المتحف الكبير..افتتاح القرن الذي سيغيّر وجه السياحة في مصر

احمد عبد القوى

أحمد عبد القوى يكتب: هات ايدك يا ولا وتعالى نجري ..!!

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل نحن نحب من يُشبهنا أم من يُكملنا ؟

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: المتحف المصري إنجاز وأمانة

المزيد