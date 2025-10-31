صحح مفاهيمك.. أوقاف الوادي الجديد تنظم زيارة ميدانية للمناطق الأثرية

نظّمت مديرية أوقاف الوادي الجديد زيارة ميدانية إلى المناطق الأثرية بمدينة القصر الإسلامية، ضمن فعاليات مبادرة «صحح مفاهيمك» التي أطلقتها وزارة الأوقاف المصرية بالتعاون مع عدد من الوزارات والمؤسسات الوطنية، برعاية الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، وإشراف الشيخ عبد المهيمن السيد محمد، مدير المديرية، وبمشاركة عدد من الأئمة والدعاة وطلاب وطالبات الأزهر الشريف.

وجاءت الزيارة ضمن برنامج وزارة الأوقاف للتوعية والتثقيف، الهادف إلى ربط الطلاب والطالبات بالهوية الحضارية والتاريخية لمصر، وترسيخ رسالة الإسلام في بناء الإنسان والمجتمع.

وأعرب المشاركون عن تقديرهم لمبادرة «صحح مفاهيمك»، مثمنين دور الوزارة في تصحيح المفاهيم المغلوطة ونشر القيم الوسطية والتسامح بين أفراد المجتمع، كما عبّروا عن اعتزازهم بتاريخ مصر وحضارتها العريقة، وقد حرصوا على التقاط الصور التذكارية التي تجسد روح الانتماء والاعتزاز بالهوية الوطنية.

وتُعد مدينة القصر من أبرز المواقع الأثرية بمحافظة الوادي الجديد، حيث تقع في واحة الداخلة، وتُعرف بأنها أقدم مدينة إسلامية باقية في مصر.

وأكدت وزارة الأوقاف أن تنظيم مثل هذه الزيارات الميدانية يأتي تنفيذًا لتوجيهات وزير الأوقاف بضرورة توسيع نطاق مبادرة «صحح مفاهيمك» لتشمل مختلف الجوانب الثقافية والتاريخية، بما يُسهم في بناء وعي ديني ووطني مستنير، ويُعزّز قيم الانتماء والاعتزاز بالهوية المصرية.