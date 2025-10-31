قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
فريق المقاولون 2011 يهزم طلائع الجيش بثنائية نظيفة في دوري الجمهورية
قبل انتهاء فترة السماح .. كيفية الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي لشهر نوفمبر 2025
القبة الذهبية| إيلون ماسك يقترب من صفقة مليارية مع البنتاجون.. تفاصيل
مصطفى وزيري: المتحف المصري الكبير يربط بين الحداثة والعظمة التاريخية
محمد صلاح على بُعد خطوة من إنجاز تاريخي جديد مع ليفربول أمام أستون فيلا
فنادق مصر تحتفل بافتتاح المتحف المصري الكبير
ناقد رياضي يؤكد: يانيك فيريرا خارج الزمالك
مهيب عبد الهادي يثير الجدل بشأن رحيل يانيك فيريرا.. تفاصيل
إدارة ترامب اتخذت قرارا بشن هجمات ضد أهداف عسكرية في فنزويلا
الاستيلاء على وقف عائلة بالمنيل.. تزوير إعلام وراثة وصدمة | تفاصيل مثيرة
خفايا زواج الـ 4 أشهر| المأذون يكشف سر رحمة محسن ورجل الأعمال.. وماذا حدث في 2024؟
من رمسيس أسهل .. طرق الوصول بالمواصلات إلى المتحف المصري الكبير
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

قائمة أحمد الأحمر تتقدم بأوراق الترشح لانتخابات نادي النصر

احمد الاحمر
احمد الاحمر
ملك موسى

شهد نادي النصر صباح اليوم الجمعة، تقدم قائمة الأمل برئاسة أحمد الأحمر لانتخابات الجمعية العمومية المقرر انعقادها يوم الجمعة الموافق ٢٦\١٢\٢٠٢٥ لانتخاب مجلس إدارة جديد للفترة من ٢٠٢٥ وحتى ٢٠٢٩.

وتواجدت القائمة اليوم في مقر النادي بمصر الجديدة لتقديم المستندات الخاصة بهم بشكل رسمي، حيث تخوض القائمة منافسات الانتخابات بقائمة مكونة من كل من:

أحمد الأحمر مرشح منصب رئيس مجلس الإدارة

المستشار/ سعيد حسين مرشح منصب نائب رئيس مجلس الإدارة

عزت زهير مرشح منصب أمين الصندوق

وفي مقعد عضوية مجلس الإدارة فوق السن.. كل من، علي البرديسي، المستشار عمرو رجب، ووائل الهادي، والمستشار محمد زكريا، ومحب إبراهيم، وهبة صلاح الدين، وفيفي شوقي.

بينما يتواجد في منصب عضوية مجلس الإدارة تحت السن، مروان أحمد حمدي، فيما فضل أحمد الأحمر عدم الإفصاح عن الاسم الأخر المتواجد في منصب عضوية مجلس الإدارة تحت السن حالياً.

وأعلنت قائمة أحمد الأحمر عن توفير مبلغ 18 مليون جنيه لدعم وتطوير النادي رياضياً وإجتماعياً وإنشائياً وحل الأزمة المالية التي يعاني منها النادي .

ومن المقرر أن تقام الجمعية العمومية لنادي النصر الرياضي يوم الجمعة الموافق ٢٦/١٢/٢٠٢٥، على أن يتم التسجيل في كشوفات الحضور والتصويت الإلكتروني من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الساعة السابعة مساءً، على أن تكتمل الجمعية العمومية بحضور ٧٥٠٠ عضو ممن لهم حق حضور الجمعية العمومية.

يذكر أن التوقيع في كشوف الجمعية العمومية يكون بموجب كارنيه العضوية لعام ٢٠٢٥ بجانب الرقم القومي، على أن يكون التصويت حضورياً ولا يجوز للعضو إنابة أي فرد آخر للتصويت بدلا منه.

احمد الاحمر نادي النصر انتخابات نادي النصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب

قفز 600 جنيه فجأة.. سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن بعد الزيادة الجديدة

المتحف المصري الكبير

بالساعة والتاريخ| موعد حفل افتتاح المتحف المصري الكبير.. صور

سعر الذهب

سعر الذهب اليوم في مصر.. عيار 21 فاق التوقعات

المتحف المصري الكبير

القنوات الناقلة لحفل افتتاح المتحف المصري الكبير

عبد الباسط عبد الصمد

وفاة نجل الشيخ عبد الباسط عبد الصمد.. موعد الجنازة

عداد الكهرباء مسبوق الدفع

حلها بكرة.. أخطاء تتسبب في نفاد رصيد عداد الكهرباء

أسعار البنزين اليوم الجمعة

أسعار البنزين اليوم الجمعة

انهيار منزل

مصرع 3 شقيقات وإصابة 2 في انهيار سقف منزل بقنا

ترشيحاتنا

احمد الاحمر

قائمة أحمد الأحمر تتقدم بأوراق الترشح لانتخابات نادي النصر

فيريرا

الدردير يعلق على أداء يانيك فيريرا مع الزمالك

وزارة الشباب والرياضة

الشباب والرياضة تستعد لإطلاق مشروع "حب وحياة" لدعم أمهات الأطفال من ذوي القدرات والهمم

بالصور

أخبار السيارات| عيوب تسلا سايبرتراك تتفاقم.. وهوندا تسحب 700 ألف سيارة من الأسواق

أخبار السيارات
أخبار السيارات
أخبار السيارات

بعد فشلها في السيارات الكهربائية.. جنرال موتورز تسرح آلاف الموظفين

جنرال موتورز
جنرال موتورز
جنرال موتورز

تزامناً مع ختام مولده.. الآلاف يؤدون صلاة الجمعة بمسجد الدسوقي | صور

مسجد الدسوقي
مسجد الدسوقي
مسجد الدسوقي

لتشغيلها.. إشارة مرور تستغرق 10 أشهر و2.4 مليون دولار

إشارة مرور
إشارة مرور
إشارة مرور

فيديو

أزمه رحمه محسن

خفايا زواج الـ 4 أشهر| المأذون يكشف سر رحمة محسن ورجل الأعمال.. وماذا حدث في 2024؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتب الصحفي عادل نصار

عادل نصاريكتب: المتحف الكبير..افتتاح القرن الذي سيغيّر وجه السياحة في مصر

احمد عبد القوى

أحمد عبد القوى يكتب: هات ايدك يا ولا وتعالى نجري ..!!

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل نحن نحب من يُشبهنا أم من يُكملنا ؟

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: المتحف المصري إنجاز وأمانة

المزيد