قائمة أحمد الأحمر تتقدم بأوراق الترشح لانتخابات نادي النصر

شهد نادي النصر صباح اليوم الجمعة، تقدم قائمة الأمل برئاسة أحمد الأحمر لانتخابات الجمعية العمومية المقرر انعقادها يوم الجمعة الموافق ٢٦\١٢\٢٠٢٥ لانتخاب مجلس إدارة جديد للفترة من ٢٠٢٥ وحتى ٢٠٢٩.

وتواجدت القائمة اليوم في مقر النادي بمصر الجديدة لتقديم المستندات الخاصة بهم بشكل رسمي، حيث تخوض القائمة منافسات الانتخابات بقائمة مكونة من كل من:

أحمد الأحمر مرشح منصب رئيس مجلس الإدارة

المستشار/ سعيد حسين مرشح منصب نائب رئيس مجلس الإدارة

عزت زهير مرشح منصب أمين الصندوق

وفي مقعد عضوية مجلس الإدارة فوق السن.. كل من، علي البرديسي، المستشار عمرو رجب، ووائل الهادي، والمستشار محمد زكريا، ومحب إبراهيم، وهبة صلاح الدين، وفيفي شوقي.

بينما يتواجد في منصب عضوية مجلس الإدارة تحت السن، مروان أحمد حمدي، فيما فضل أحمد الأحمر عدم الإفصاح عن الاسم الأخر المتواجد في منصب عضوية مجلس الإدارة تحت السن حالياً.

وأعلنت قائمة أحمد الأحمر عن توفير مبلغ 18 مليون جنيه لدعم وتطوير النادي رياضياً وإجتماعياً وإنشائياً وحل الأزمة المالية التي يعاني منها النادي .

ومن المقرر أن تقام الجمعية العمومية لنادي النصر الرياضي يوم الجمعة الموافق ٢٦/١٢/٢٠٢٥، على أن يتم التسجيل في كشوفات الحضور والتصويت الإلكتروني من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الساعة السابعة مساءً، على أن تكتمل الجمعية العمومية بحضور ٧٥٠٠ عضو ممن لهم حق حضور الجمعية العمومية.

يذكر أن التوقيع في كشوف الجمعية العمومية يكون بموجب كارنيه العضوية لعام ٢٠٢٥ بجانب الرقم القومي، على أن يكون التصويت حضورياً ولا يجوز للعضو إنابة أي فرد آخر للتصويت بدلا منه.