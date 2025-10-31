بسبب خلافات سابقة.. إصابة 6 أشخاص في مشاجرة بقرية أجهور بالقليوبية

أُصيب 6 أشخاص بإصابات متفرقة بأنحاء الجسد، إثر مشاجرة نشبت بين عدد من الأهالي بقرية أجهور الكبرى التابعة لمركز طوخ .

انتقلت قوات الأمن إلى موقع الحادث، وتمكنت من السيطرة على أطراف المشاجرة .

كشفت التحريات الأولية أن المشاجرة وقعت إثر خلافات بين بعض الأهالي، وتطورت لتبادل التعدي بالأيدي والأدوات، ما أسفر عن إصابة 6 أشخاص دون تسجيل أي حالات وفاة.

كما تم فرض كردون أمني بمحيط مكان الواقعة لمنع تجدد الاشتباكات، وبدأت وحدة مباحث طوخ في الاستماع إلى أقوال الشهود والمصابين، للوقوف على ملابسات الحادث وتحديد الأطراف المتورطة.