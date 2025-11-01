قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رقصت بملابس خادشة.. صانعة محتوى بالإسكندرية تواجه الحبس سنتين بالقانون
صحيفة يونانية: المتحف المصري الكبير يعرض أعظم اكتشاف أثري في العالم
مصطفي أبو زهرة: المتحف الكبير هدية مصر للعالم وتجسيد لعظمة حضارتنا
وزير السياحة يتابع الاستعدادات النهائية لافتتاح المتحف الكبير .. الفنادق والمواقع الأثرية جاهزة لاستقبال ضيوف مصر
سعر الذهب الآن في مصر.. عيار 21 مفاجأة
محرك للاقتصاد.. وزير الزراعة: افتتاح المصري الكبير ميلاد حضاري جديد
ما المسافة المسموح بها بين الصفوف فى صلاة الجماعة؟.. الإفتاء توضح
العالم يحتفي بافتتاح المتحف الكبير.. صرح يجسد عظمة التاريخ والعبقرية
جثمانا كاهن كنيسة الأنبا شنودة بالغردقة وزوجته يصلان الكاتدرائية
اضطرابات كبرى في الحركة الجوية بمطارات أمريكا
الدفاعات الجوية الروسية تسقط 3 طائرات أوكرانية كانت متجهة إلى موسكو
خاص .. أول قرار من إدارة الأهلي بعد نجاح قائمة الخطيب
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

محرك للاقتصاد.. وزير الزراعة: افتتاح المصري الكبير ميلاد حضاري جديد

المتحف الكبير
المتحف الكبير
شيماء مجدي

يعكس افتتاح المتحف المصري الكبير ويعكس رؤية الدولة في بناء حاضرٍ يرتكز على أمجاد الماضي ويستشرف آفاق المستقبل ، ونقطة التقاء بين التاريخ والمستقبل
 

ومن جانبه ، أكد الدكتور علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن افتتاح المتحف المصري الكبير يمثل ميلادًا حضاريًا جديدًا يعيد تقديم مصر للعالم في ثوبها الثقافي المشرق، مشددًا على أن هذا الصرح ليس مجرد مبنى أثري، بل هو تحفة معمارية وإنسانية تجسد عبقرية المصري عبر العصور.

وأوضح "فاروق" خلال بيان له اليوم،  أن هذا الزخم السياحي المتوقع سيكون قاطرة حقيقية للنمو الاقتصادي، من خلال تنشيط قطاعات الطيران والسياحة، إلى جانب الصناعات اليدوية والحرفية التي تعتمد على منتجات البيئة المصرية وإبداع أبنائها .
 

المتحف المصري الكبير يسهم فى تحريك الاقتصاد القومي

وأضاف "وزير الزراعة " أن افتتاح المتحف المصري الكبير سيسهم في توفير آلاف فرص العمل ودعم الاقتصاد الوطني، مشيرًا إلى أن الجمهورية الجديدة تضع ثقلها على خريطة السياحة والثقافة العالمية “بوزن الذهب” .

وربط الوزير بين شموخ المتحف المصري الكبير والدور المصري الريادي في المنطقة، موضحًا أن هذا الصرح يجسد المبدأ ذاته الذي تتبناه مصر في دعوتها للسلام الشامل وجهودها الإنسانية في إغاثة وحماية المدنيين في غزة، مؤكدًا أن تدشين المتحف الكبير هو دليل على قدرة مصر على المضي نحو المستقبل وهي تستند إلى جذورها الحضارية العميقة.

أكثر من 100 ألف قطعة أثرية

 

وأشار وزير الزراعة إلى حجم الجهد المبذول في إنشاء هذا المشروع العملاق، والذي تضمن سنوات من العمل الدقيق في نقل وترميم وحفظ أكثر من 100 ألف قطعة أثرية، تتصدرها مجموعة الملك الذهبي توت عنخ آمون التي تُعرض كاملة للمرة الأولى تحت سقف واحد.

وأكد فاروق أن هذه الجهود تعكس روح البناء والإبداع المتجذّرة في الشخصية المصرية منذ فجر التاريخ، مشددًا على أن افتتاح المتحف لا يحمل بعدًا ثقافيًا فحسب، بل يحمل أيضًا رسالة إنسانية وسياسية عميقة. ففي وقتٍ يشهد فيه العالم أزمات وصراعات، تطلق مصر مشروعًا يحتفي بالإنسان والفن والتعايش، ليكون بيانًا حضاريًا وسياسيًا هادئًا وقويًا من أرضها إلى العالم أجمع.

المتحف المصري المتحف المصري الكبير المتحف افتتاح المتحف المصري الكبير

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تريند صور الفراعنة

سلفي يُحرّم تريند صور الفراعنة.. وعالم أزهري: جائز وفتواه لا أصل لها في الشرع

حادث تصادم

مصرع قس وزوجته وإصابة 3 آخرين في حادث تصادم بطريق "قنا - سفاجا"

سعر الذهب اليوم

انخفاض أسعار الذهب اليوم الجمعة في مصر.. وترقب في الأسواق

تنصيب الأنبا سيميون مطرانا جديدا لدير سانت كاترين

في أجواء روحية مهيبة.. تنصيب الأنبا سيميون مطرانا جديدا لدير سانت كاترين

أسعار الذهب اليوم

أسعار الذهب اليوم السبت 1-11-2025 في مصر

أحمد حسن

أحمد حسن يعلن عن جنسية مدرب الزمالك الجديد

الفاشر

بعد انتشار الفيديوهات.. ماذا يحدث في الفاشر السودانية؟

سعر الذهب اليوم

انخفاض أسعار الذهب اليوم السبت 1 نوفمبر 2025

ترشيحاتنا

مكرونة بالزبدة والزيتون

طريقة عمل مكرونة بالزبدة والزيتون بأسهل الخطوات

الفول

فوئد وأضرار.. ماذا يحدث للجسم عند تناول الفول في الصباح

الكابوريا

متبلة ولذيذة.. طريقة عمل الكابوريا

بالصور

حقيقة تخلي الصين عن دعم السيارات الكهربائية

الصين
الصين
الصين

عصائر الديتوكس تجهد الجسم وتقتل الكبد بصمت.. الحقيقة المرة وراء مشروب الصحة الزائف

عصائر الديتوكس تقتل الكبد بصمت
عصائر الديتوكس تقتل الكبد بصمت
عصائر الديتوكس تقتل الكبد بصمت

افتتاح المتحف الكبير..نفرتيتي وسر جمالها في قناع سحري عمره 3000 عام

افتتاح المتحف الكبير..نفرتيتي وسر جمالها قناع سحري عمره 3000 عام
افتتاح المتحف الكبير..نفرتيتي وسر جمالها قناع سحري عمره 3000 عام
افتتاح المتحف الكبير..نفرتيتي وسر جمالها قناع سحري عمره 3000 عام

وصفات بـ3 مكونات فقط.. أطباق لذيذة بميزانية محدودة

أفكار لأكلات بثلاث مكونات فقط
أفكار لأكلات بثلاث مكونات فقط
أفكار لأكلات بثلاث مكونات فقط

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منال إمام ـ أستاذ أصول التربية والمستشار التربوي

د. منال إمام تكتب: مصر جاءت وبعدها جاء التاريخ

د. علي عبد الحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: المتحف المصري الكبير.. رمز لنهضة مصر الحديثة أمام العالم

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: هنا تتكلم الحضارة

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبدالقادر يكتب: المتحف المصري الكبير.. قلب الحضارة النابض

محمد مندور

محمد مندور يكتب: لماذا نحتفي بالمتحف المصري الكبير؟

المزيد