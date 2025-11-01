ميادين المنوفية تتزين بشاشات عرض لنقل إحتفالية إفتتاح المتحف الكبير

أعلن اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية عن الانتهاء من كافة التجهيزات اللازمة لتركيب شاشات العرض بكافة الميادين والمناطق الحيوية بنطاق المحافظة ، إستعداداً لنقل فعاليات الحدث التاريخي لافتتاح المتحف المصري الكبير لإتاحة الفرصة أمام المواطنين لمتابعة هذا الحدث القومي الهام والذي يُعد أحد أبرز المشروعات الحضارية والثقافية في العالم .

واوضح محافظ المنوفية أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة قد أنهت أعمال تجهيز أماكن العرض وتوفير كافة الإمكانيات الفنية واللوجستية اللازمة لضمان بث الفعاليات بجودة عالية وفي أجواء تنظيمية متميزة بعدة مواقع ومنها ميدان عبدالمنعم رياض أمام الوحدة المحلية ببركة السبع، ميدان العبور بمدينة أشمون ، ممشى البطحة البحرية بمدينة منوف، ميدان صيدناوى بتلا، ميدان الزراعة بقويسنا ، ميدان النصب التذكاري بالباجور ، الممشى بشارع النصر بالشهداء ، ميدان ماسبيرو " تقاطع الجلاء البحري مع شارع باريس ، أمام سيتى كلوب، ميدان شرف بحى غرب شبين الكوم.

وأكد محافظ المنوفية أن إفتتاح المتحف المصري الكبير يمثل لحظة فخر لكل مصري ليس فقط لما يحمله من قيمة حضارية وتاريخية بل لأنه يعكس حجم الإنجاز الذي حققته الدولة المصرية في ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ، داعيًا أبناء الشعب المنوفي بضرورة المشاركة ومتابعة هذا الحدث الهام الذي سيبهر العالم بأسره لما يقدمه من رؤية متكاملة تجمع بين الأصالة والتطور والحضارة المصرية .