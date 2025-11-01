قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

العلمين الجديدة تتزين و 3 شاشات عملاقة لمتابعة افتتاح المتحف المصري الكبير

شاشات عرض بمدينة العلمين الجديدة
شاشات عرض بمدينة العلمين الجديدة
ايمن محمود

أعلن الدكتور  محمد خلف الله، رئيس جهاز مدينة العلمين الجديدة والمشرف على جهاز القرى السياحية، عن استعداد المدينة للمشاركة في الاحتفال بافتتاح المتحف المصري الكبير اليوم السبت المقبل .

واضاف أن جهاز المدينة انتهى من تركيب شاشات عرض كبرى  لعرض مراسم الاحتفال مباشرة  في عدد من المناطق الحيوية بالمدينة، وذلك لإتاحة الفرصة للمواطنين والزوار لمتابعة هذا الحدث القومي في أجواء احتفالية تعكس عظمة المناسبة.

وأشار رئيس الجهاز إلى أن شاشات العرض موزعة في ثلاثة مواقع رئيسية وهي، الشاشة الرئيسيه بمدخل مدينة العلمين الجديدة، وشاشات Rixos الخارجيه المطله علي المنطقه الشاطئيه، وشاشات مول نورث سكوير.

وأكد رئيس الجهاز أن مدينة العلمين الجديدة تحرص على المشاركة في جميع الفعاليات الوطنية الكبرى، التي تُجسد فخر المصريين بتاريخهم العريق وإنجازاتهم الحديثة.تنفيذًا لتوجيهات المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية. 

