فتح باب التقدم لهاكاثون الرعاية الصحية الذكية 2026 بجامعة بنها

تحت رعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها، تعلن الجامعة عن إقامة هاكاثون "الرعاية الصحية الذكية Smart Healthcare Hackathon" تحت شعار “نبتكر مستقبل الرعاية الصحية Innovating the Future of Healthcare” في فبراير 2026، بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والذي يأتي من منطلق الإيمان بدور التعليم العالي والبحث العلمي في دعم التحول الرقمي كذلك السعي الدائم لتحقيق أهداف رؤية مصر 2030 بالتحول نحو اقتصاد رقمي قائم على المعرفة، وتشجيع الابتكار والبحث والتطوير من خلال تعزيز وتحفيز الشباب من المبرمجين وأصحاب الأفكار والرؤى لتقديم أفكارهم الذكية ومشاريعهم البرامجية.

أشار الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها الى أن هاكاثون الرعاية الصحية يهدف إلى إيجاد حلول مبتكرة في مجالات مختلفة وهي: الذكاء الاصطناعي في التشخيص، المراقبة الصحية عن بُعد، الصحة النفسية والعافية، تسهيل الوصول إلى الرعاية الصحية، حلول التطبيب عن بُعد، إنترنت الأشياء لرعاية كبار السن، تحليل وعرض البيانات الطبية.

وأضاف الجيزاوي أن الفائزين في الهاكاثون سوف يحصلون على جوائز مالية بإجمالي 175 ألف جنيه مصري مقدمة من جامعة بنها؛ في 7 مسارات، يحصل الأول على جائزة قيمتها 12000 جنية، والمركز الثاني 8000 جنية، والمركز الثالث 5000 جنيه.



أشارت الدكتورة جيهان عبدالهادي نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا و البحوث ان هذا الإصدار الخامس للهاكاثون، حيث أقامت جامعة بنها مسابقة هاكاثون المدن الذكية في مارس 2021، وهاكاثون الحكومة الذكية في فبراير 2022، وهاكاثون التقنيات الناشئة لتمكين ذوي الهمم في فبراير 2023، وهاكاثون التعليم الذكي في فبراير 2024.



وأضاف الدكتور شادي المشد المدير التنفيذي للمعلومات بأنه سيتم فتح باب التسجيل بداية من يوم السبت الموافق 1 نوفمبر 2025 وحتى 31 ديسمبر 2025، كما سيتم الإعلان عن الجلسات التعريفية وغيرها من المعلومات من خلال موقع الهاكاثون وموقع جامعة بنها والصفحة الرسمية للجامعة على الفيسبوك:



https://hackathon.bu.edu.eg



وتدعو جامعة بنها جميع طلاب الجامعات والمعاهد المصرية للمشاركة بأفكارهم في الهاكاثون.