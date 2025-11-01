قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
عمرو أديب عن افتتاح المتحف الكبير: يحمل معاني إنسانية كثيرة
بعد افتتاح المتحف الكبير .. الجفري يستشهد بوصف ابن خلدون عن مصر
صدفة غيرت وجه التاريخ | حكاية الطفل المصري قائد العالم لاكتشاف مقبرة توت عنخ آمون.. من هو حسين عبدالرسول؟
أول تعليق من سلمى أبو ضيف بعد مشاركتها فى حفل افتتاح المتحف الكبير
الإصلاح والنهضة: المتحف المصري الكبير إنجاز يُثبت عظمة مصر في ظل توحد الرؤية والإرادة
برلماني: المتحف المصري الكبير إنجاز حضاري يعكس عظمة مصر الجديدة في عهد الرئيس السيسي
حسام وإبراهيم حسن: سعداء بمواصلة الإنجازات في عهد الرئيس السيسي بافتتاح المتحف الكبير
من باريس إلى نيودلهي .. افتتاح المتحف المصري الكبير حديث الصحافة العالمية
رابط الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة 2026
صحيفة عبرية: أزمة تجنيد الحريديم تعمق الانقسام الوجودي في إسرائيل
أحمد موسى: الرئيس السيسي يفتتح الآن قاعة توت عنخ آمون بالمتحف المصري الكبير
قيادي بالجبهة الوطنية: مشهد افتتاح المتحف المصري الكبير رسالة حضارية ملهمة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

المقاولون العرب يهنئ الرئيس السيسي بافتتاح المتحف المصري الكبير

الرئيس عبد الفتاح السيسي
الرئيس عبد الفتاح السيسي
إسلام مقلد

يتقدم نادي المقاولون العرب برئاسة المهندس محسن صلاح وكافة أعضاء مجلس الإدارة والعاملين بكل القطاعات الرياضية والإدارية، بخالص التهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والشعب المصري العظيم، بمناسبة افتتاح المتحف المصري الكبير، هذا الصرح الحضاري الذي يعكس عظمة أمتنا على مر العصور. 

ويؤكد نادي المقاولون العرب أن ما تقوم به مصرنا الحبيبة تحت قيادة الرئيس السيسي يكتب بحروف من ذهب تاريخ جديد يشهد له العالم بانبهار في ظل تطورات عالمية لتؤكد مصر مجددا أنها بلد الأمن والأمان والفن والذوق الرفيع.

وضع الرئيس عبد الفتاح السيسي آخر قطعة في المتحف المصري الكبير، معلنا بذلك افتتاح المتحف المصري الكبير.

وقال الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال كلمته بحفل افتتاح المتحف المصري الكبير أمام الوفود المشاركة: “إننا نكتب فصلا جديدا من تاريخ الحاضر والمستقبل في هذا الوطن العريق، فهو أكبر متحف في العالم”.

وأضاف أن افتتاح المتحف هو شهادة حية على عبقرية الإنسان الذي نقش على الجدران، شهادة تروى قصة وطن.

وتابع: “إن هذا الإنجاز الذي نشرف بافتتاحه جاء نتيجة تعاون دولي واسع مع عدد من المؤسسات والشركات العالمية التي قدمته دولة اليابان الصديقة، وهناك جهد مخلص بذله الجميع على مدى الأعوام السابقة من أجل تحقيق هذا المهمة التاريخية العظيمة”.

ويشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وقرينته السيدة انتصار السيسي، افتتاح المتحف المصري الكبير، والذي يُمثل حدثاً استثنائياً في تاريخ الثقافة والحضارة الإنسانية.

ويُشارك في حفل الافتتاح 79 وفداً رسمياً، من بينهم 39 وفداً برئاسة ملوك وأمراء ورؤساء دول وحكومات، بما يعكس اهتمام المجتمع الدولي بالحضارة المصرية العريقة وبالدور الثقافي والإنساني المتفرد الذي تضطلع به مصر.

نادي المقاولون العرب المقاولون العرب الرئيس عبد الفتاح السيسي السيسي افتتاح المتحف المصري الكبير المتحف المصري الكبير

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تراجع 550 جنيهًا من أعلى قمة.. مفاجأة في سعر الذهب عيار 21 الآن

تراجع 550 جنيهًا من أعلى قمة.. مفاجأة في سعر الذهب عيار 21 الآن

المتحف المصري

بث مباشر| بدء مراسم افتتاح المتحف المصري الكبير

حقيقة الرسالة المكتوبة على علامة شبكة المحمول

حقيقة الرسالة المكتوبة على علامة شبكة المحمول

حالة الطقس

استقرار مؤقت قبل العاصفة| الأرصاد تحذر من حالة ممطرة أقوي هذا الموعد

المتهمين

4 طلاب يلقون قطة فى النيل .. الداخلية تكشف تفاصيل الفيديو المثير

المتحف الكبير

قبل المشاهدة على التليفزيون.. تفاصيل فعاليات افتتاح المتحف المصري الكبير

النادي الأهلي

6 نجوم.. غياب القوة الضاربة عن مواجهة الأهلي والمصري

المتحف المصري الكبير

أبرز القنوات العالمية والمنصات التي تنقل حفل افتتاح المتحف الكبير

ترشيحاتنا

ضمن مبادرة «صحح مفاهيمك».. أوقاف الأقصر تنظّم لقاءً تثقيفيًّا للأطفال بمعبد إسنا الأثري

ضمن مبادرة «صحح مفاهيمك».. أوقاف الأقصر تنظّم لقاءً تثقيفيًّا للأطفال بمعبد إسنا الأثري

شيخ الأزهر يستقبل ملك بلجيكا

الإمام الأكبر يستقبل ملك بلجيكا في رحاب الأزهر الشريف ويناقشان سبل تعزيز حوار الأديان

رئيس جامعة الأزهر خلال تكريم خريجي ماليزيا: نهنئكم بالتخرج ونهنئ العالم بافتتاح المتحف المصري الكبير

رئيس جامعة الأزهر لحظة تكريم خريجي ماليزيا : نهنئكم والعالم بافتتاح المتحف المصري الكبير

بالصور

مازن المتجول من كواليس الإعداد لافتتاح المتحف المصري الكبير

مازن المتجول مع محمد سعدي
مازن المتجول مع محمد سعدي
مازن المتجول مع محمد سعدي

هدى المفتى تتألق في افتتاح المتحف المصري الكبير

هدى المفتى
هدى المفتى
هدى المفتى

سلمي أبو ضيف وهدي المفتي واحمد مالك وغزي يشاركون فى احتفالية افتتاح المتحف المصري الكبير

سلمي ابو ضيف وهدي المفتي
سلمي ابو ضيف وهدي المفتي
سلمي ابو ضيف وهدي المفتي

بالزي الفرعوني وعلم مصر..محافظ الشرقية يشهد عروضا فنية واستعراضية احتفالا بإفتتاح المتحف المصري الكبير

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

فيديو

وفاء عامر

وفاء عامر: افتتاح المتحف المصري الكبير رسالة للعالم بأن مصر بلد الحضارة

مواعيد الصلاة الجديدة

اعرف توقيت الصلوات الخمس بعد تطبيق الموعد الشتوي

زفاف هادى الباجورى

ببنهم 21 عاما .. لحظه سقوط هادي الباجوري وعروسته على الأرض في زفافهما

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: المتحف المصري الكبير.. ذاكرة أمة تولد من جديد

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: المتحف المصري الكبير… عندما تحوّلت مصر إلى منصة تسويق عالمية

د. منال إمام ـ أستاذ أصول التربية والمستشار التربوي

د. منال إمام تكتب: مصر جاءت وبعدها جاء التاريخ

د. علي عبد الحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: المتحف المصري الكبير.. رمز لنهضة مصر الحديثة أمام العالم

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: هنا تتكلم الحضارة

المزيد