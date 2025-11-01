المقاولون العرب يهنئ الرئيس السيسي بافتتاح المتحف المصري الكبير

يتقدم نادي المقاولون العرب برئاسة المهندس محسن صلاح وكافة أعضاء مجلس الإدارة والعاملين بكل القطاعات الرياضية والإدارية، بخالص التهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والشعب المصري العظيم، بمناسبة افتتاح المتحف المصري الكبير، هذا الصرح الحضاري الذي يعكس عظمة أمتنا على مر العصور.

ويؤكد نادي المقاولون العرب أن ما تقوم به مصرنا الحبيبة تحت قيادة الرئيس السيسي يكتب بحروف من ذهب تاريخ جديد يشهد له العالم بانبهار في ظل تطورات عالمية لتؤكد مصر مجددا أنها بلد الأمن والأمان والفن والذوق الرفيع.

وضع الرئيس عبد الفتاح السيسي آخر قطعة في المتحف المصري الكبير، معلنا بذلك افتتاح المتحف المصري الكبير.

وقال الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال كلمته بحفل افتتاح المتحف المصري الكبير أمام الوفود المشاركة: “إننا نكتب فصلا جديدا من تاريخ الحاضر والمستقبل في هذا الوطن العريق، فهو أكبر متحف في العالم”.

وأضاف أن افتتاح المتحف هو شهادة حية على عبقرية الإنسان الذي نقش على الجدران، شهادة تروى قصة وطن.

وتابع: “إن هذا الإنجاز الذي نشرف بافتتاحه جاء نتيجة تعاون دولي واسع مع عدد من المؤسسات والشركات العالمية التي قدمته دولة اليابان الصديقة، وهناك جهد مخلص بذله الجميع على مدى الأعوام السابقة من أجل تحقيق هذا المهمة التاريخية العظيمة”.

ويشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وقرينته السيدة انتصار السيسي، افتتاح المتحف المصري الكبير، والذي يُمثل حدثاً استثنائياً في تاريخ الثقافة والحضارة الإنسانية.

ويُشارك في حفل الافتتاح 79 وفداً رسمياً، من بينهم 39 وفداً برئاسة ملوك وأمراء ورؤساء دول وحكومات، بما يعكس اهتمام المجتمع الدولي بالحضارة المصرية العريقة وبالدور الثقافي والإنساني المتفرد الذي تضطلع به مصر.