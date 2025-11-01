قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عمرو أديب عن افتتاح المتحف الكبير: يحمل معاني إنسانية كثيرة
بعد افتتاح المتحف الكبير .. الجفري يستشهد بوصف ابن خلدون عن مصر
صدفة غيرت وجه التاريخ | حكاية الطفل المصري قائد العالم لاكتشاف مقبرة توت عنخ آمون.. من هو حسين عبدالرسول؟
أول تعليق من سلمى أبو ضيف بعد مشاركتها فى حفل افتتاح المتحف الكبير
الإصلاح والنهضة: المتحف المصري الكبير إنجاز يُثبت عظمة مصر في ظل توحد الرؤية والإرادة
برلماني: المتحف المصري الكبير إنجاز حضاري يعكس عظمة مصر الجديدة في عهد الرئيس السيسي
حسام وإبراهيم حسن: سعداء بمواصلة الإنجازات في عهد الرئيس السيسي بافتتاح المتحف الكبير
من باريس إلى نيودلهي .. افتتاح المتحف المصري الكبير حديث الصحافة العالمية
رابط الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة 2026
صحيفة عبرية: أزمة تجنيد الحريديم تعمق الانقسام الوجودي في إسرائيل
أحمد موسى: الرئيس السيسي يفتتح الآن قاعة توت عنخ آمون بالمتحف المصري الكبير
قيادي بالجبهة الوطنية: مشهد افتتاح المتحف المصري الكبير رسالة حضارية ملهمة
محافظات

الإسكندرانية يتابعون بفخر واعتزاز فعاليات افتتاح المتحف المصري الكبير

الإسكندرانية يتابعون فعاليات افتتاح المتحف المصري الكبير
الإسكندرانية يتابعون فعاليات افتتاح المتحف المصري الكبير
أحمد بسيوني

يتابع مواطنو الإسكندرية، اليوم السبت، بكل فخر واعتزاز، فعاليات افتتاح المتحف المصري الكبير، وذلك في مشهد وطني يعكس اعتزاز المصريين بحضارتهم العريقة.

وأكد الفريق أحمد خالد حسن سعيد، محافظ الإسكندرية، أن مشاركة المواطنين في متابعة فعاليات افتتاح المتحف المصري الكبير من مختلف الميادين تعكس الوعي الوطني وروح الانتماء التي يتحلى بها الشعب المصري.

وقال سعيد إن هذا الحدث العالمي يأتي امتدادًا لمسيرة النجاحات المتواصلة التي تشهدها الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورؤيته نحو بناء الجمهورية الجديدة وترسيخ مكانة مصر بين الأمم.

وأتاحت محافظة الإسكندرية للمواطنين فرصة متابعة هذا الحدث التاريخي من خلال 204 شاشات عرض عملاقة تم توزيعها في 24 موقعًا حيويًا بمختلف ميادين وشوارع المحافظة، من بينها محطة الرمل، ميدان المنشية، والكورنيش، وسط أجواء احتفالية غمرتها مشاعر البهجة والفخر الوطني.

كما فتحت مكتبة الإسكندرية أبوابها أمام الجمهور من ساحة الحضارات (البلازا) لتمكين الزوار من متابعة فعاليات الافتتاح من قلب هذا الصرح الثقافي العالمي.

كما قدمت مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية دعمًا واسعًا لفعاليات المتابعة الجماهيرية من خلال تجهيز شاشات عرض وتلفزيونات في 50 مركز شباب و129 هيئة رياضية تشمل الأندية الشعبية وأندية الشركات والأندية الكبرى، بما يتيح أكبر قدر من المشاركة للمواطنين في هذا الحدث العالمي.

وأعرب المواطنون عن سعادتهم الغامرة بهذا اليوم التاريخي الذي يُسطر صفحة جديدة في سجل إنجازات الدولة المصرية، مؤكدين أن المتحف المصري الكبير يمثل رسالة حضارية وإنسانية خالدة من مصر إلى العالم.

الاسكندرية المتحف المصري الميادين مشهد مهيب مشهد وطني

