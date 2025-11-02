بمشاركة 35 دولة.. عيسى أبو العلا يتألق فى بطولة مصر الدولية المفتوحة للمحترفين

تألق نجم منتخبنا الوطني للجولف للرجال عيسى ابو العلا فى بطولة مصر الدولية المفتوحة للمحترفين المقامة حاليا فى ملاعب نادى جولف مدينتى بمشاركة 35 دولة من مختلف انحاء العالم والبالغ مجموع جوائزها 125 الف دولار وهى إحدى جولات سلسلة الجولة الآسيوية للتنمية.



وتمكن الفرعون عيسى ابو العلا من التأهل الى نهائيات البطولة بعد نهاية الجولة الثانية مسجلاً ضربتان تحت المعدل ومحتلا الترتيب 36 .

وفى اليوم الأول للنهائيات قدم اداء راقيا للغاية ومستوى متميز وصنع ريمونتادا اكثر من رائعة ليقفز للمركز الثانى عشر محققا ثانى افضل نتيجة فى هذا اليوم بتسجيل 6 ضربات تحت المعدل بينما سجل سام ووك 7 ضربات تحت المعدل.

واحتل نجمنا عيسى المركز الثانى عشر مسجلا 8 ضربات تحت المعدل وبفارق 6 ضربات عن المتصدر هو هو صاحب ال 14 ضربة تحت المعدل.

وستكون جولة الغد الاخيرة والحاسمة هى الفاصلة فى تحديد إسم البطل الذى سينضم للقائمة الذهبية لاقدم بطولات الشرق الأوسط للمحترفين.

ويسدل الستار على البطولة غدا حيث يتم تسليم الكأس التاريخية للحائز على اللقب.