رويترز: المتحف المصري الكبير يتفوق على متاحف العالم
الشرطة البريطانية تعتقل شخصين بسبب حادث طعن داخل قطار
«العربي الاشتراكي»: كلمة الرئيس السيسي في افتتاح المتحف تؤكد أن مصر مهد الحضارة ورسالة سلام للعالم
منتخب مصر يخسر نهائي بطولة العالم أمام ألمانيا بمونديال اليد للناشئين
إدارة الأزمات تحذّر من منخفض جوي وأمطار على أسيوط .. اليوم وغدًا
«نيكلاس» ينضم لأساطير بطولة مصر الدولية المفتوحة للجولف.. البطل النمساوي يُشيد بالتنظيم المصري.. ماذا قال؟
بمشاركة 35 دولة.. عيسى أبو العلا يتألق فى بطولة مصر الدولية المفتوحة للمحترفين
ريال مدريد يواصل التألق برباعية نظيفة أمام فالنسيا
زاهي حواس يوضح كيف سيعود افتتاح المتحف الكبير بالنفع على مصر |فيديو
ريال مدريد يكتسح فالنسيا برباعية ويعزز صدارته للدوري الإسباني
الموسيقار هشام نزيه: المقطوعة الموسيقية لحفل المتحف عبارة عن رحلة حول العالم|فيديو
رياضة

«نيكلاس» ينضم لأساطير بطولة مصر الدولية المفتوحة للجولف.. البطل النمساوي يُشيد بالتنظيم المصري.. ماذا قال؟

ايهاب عيد   -  
علا محمد

انضم اللاعب النمساوى نيكلاس ريجنر إلى قائمة اساطير بطولة مصر الدولية المفتوحة للمحترفين للجولف البالغ مجموع جوائزها 125 ألف دولار إثر تتويجه عن جدارة بلقب نسخة 2025 والتى أقيمت بملعب نادى جولف مدينتى بمشاركة 35 دولة من مختلف أنحاء العالم.

وفاز “نيكلاس” باللقب العريق لبطولة مصر الدولية المفتوحة للمحترفين للجولف البالغ عمرها 104 أعوام بعد ما أنهى البطولة بتسجيل 14 ضربة تحت المعدل متقدما من المركز الرابع الى الصدارة ليحصل ايضا على جائزة المركز الأول وقدرها 21 ألف دولار.


وشهدت البطولة فى يومها الأخير إثارة ومتعة قوية على أرض ملعب مدينتى حيث فقد اللاعب هو هو الذى دخل الجولة الرابعة متصدرًا القمة مع نهايتها ويحتل الترتيب الثامن مكرر وتراجع المهدى فكورى للترتيب الحادى عشر بعد ما كان أحد المتنافسين على اللقب قبل انطلاق الجولة الرابعة والأخيرة .

وحصل لاعبنا عيسى على جائزة خاصة وهى أفضل لاعب مصرى بالبطولة التى شارك فيها 10 من افضل اللاعبين المصريين وتأهل نجم منتخبنا الوطنى عيسى ابو العلا للنهائيات وانهى البطولة مسجلا ثلاث ضربات تحت المعدل بعدما سدد 285 ضربة.
عقب انتهاء المنافسات أقيمت مراسم توزيع الجوائز بحضور كل من نائب رئيس الاتحاد المهندس محمد انور وعضو مجلس الإدارة محمد وجدى ومدير الجولة الآسيوية للتنمية كين كودو .
وقام كين كودو بتسليم عيسى ابو العلا جائزة افضل لاعب مصرى بينما قام محمد وجدى بتسليم الجائزة المالية للبطل النمساوى نيكلاس ريجنر وقام المهندس محمد انور بتسليم الكأس التاريخية الى نيكلاس ويعزف السلام الوطنى لدولة النمسا ويسدل الستار على نسخة 2025 من اقدم بطولة للمحترفين فى الشرق الأوسط بطولة مصر الدولية المفتوحة للمحترفين للجولف.


وأشاد نيكلاس بتنظيم اتحاد الجولف للبطولة واصفا اياه بأنه تنظيم رائع يليق بتلك البطولة العريقة.


قال ان التنظيم الرائع والحفاوة غير المسبوقة وتوافر كافة الإمكانيات ساعده على التركيز والفوز باللقب.


اكد قائلا ان المنافسة كانت صعبة للغاية لوجود العديد من اللاعبين المميزين فى البطولة ورغبة الجميع فى تحقيق هذا التتويج التاريخى.

