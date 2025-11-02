هجوم على عمرو وهبة بعد تجاهل البطلة الأوليمبية فريال أشرف.. إيه الحكاية؟

أثار ظهور صورة للفنان عمرو وهبة على مواقع التواصل الاجتماعي خلال فعاليات افتتاح المتحف المصري الكبير حالة من الجدل بين المتابعين، عقب نشر بعض الحسابات صورا تفيد بمشاركته في الحفل الرسمي.

وسرعان ما نفى وهبة صحة تلك الأنباء عبر حساباته الرسمية، مؤكدًا أن الصورة المتداولة لا تعود له، قائلاً: "ده مش أنا يا جماعة"، في إشارة إلى عدم حضوره أو مشاركته في الفعالية.



في المقابل، شهد الحفل حضورًا لافتًا للبطلة الأولمبية فريال أشرف، نجمة الكاراتيه المصرية، التي شاركت ضمن كوكبة من الرموز الرياضية والثقافية المدعوة لتمثيل مصر في هذا الحدث التاريخي، الذي يُعد من أكبر المشاريع الحضارية والثقافية في العالم.



وتعرض عمرو وهبة إلى موجة من الانتقادات حيث اعتبر عدد كبير من النشطاء أن ما قام به عمرو وهبة يندرج تحت مسمى التنمر، خاصة أن الصورة التي نشرها هي لبطلة أوليمبية مصرية، رفعت اسم مصر عاليا، ولا يجب الإشارة لها بهذا التجاهل.



يذكر أن افتتاح المتحف المصري الكبير جذب اهتمامًا واسعًا محليًا ودوليًا، نظرًا لضخامته المعمارية ومكانته كأكبر متحف أثري مخصص لحضارة واحدة في التاريخ.



ويمثل افتتاح المتحف المصري الكبير حدثاً استثنائياً في تاريخ الثقافة والحضارة الإنسانية، بمشاركة 79 وفداً رسمياً، من بينهم 39 وفداً برئاسة ملوك وأمراء ورؤساء دول وحكومات؛ بما يعكس اهتمام المجتمع الدولي بالحضارة المصرية العريقة، وبالدور الثقافي والإنساني المتفرد الذي تضطلع به مصر.

ويعد هذا التمثيل والحضور غير المسبوق لافتتاح أكبر متحف في العالم مخصص لحضارة واحدة؛ يعكس الاهتمام الدولي برؤية الدولة المصرية في الجمع بين عراقة الماضي وإبداع الحاضر وازدهار المستقبل؛ وليؤكد المكانة الفريدة لمصر كجسر حضاري بين جميع شعوب العالم المحبة للثقافة وللسلام.