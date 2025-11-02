قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

مدير تعليم الإسكندرية يوجه رسائل مهمة للطلاب والمعلمين

مدير تعليم الإسكندرية يتفقد المدارس
مدير تعليم الإسكندرية يتفقد المدارس
أحمد بسيوني

وجه الدكتور عربي أبو زيد، مدير مديرية التربية والتعليم، رسالة إلى المعلمين ببذل كل الجهود للنهوض والارتقاء بالعملية التعليمية واستثمار التكنولوجيا لتقديم خدمة تعليمية أفضل وأجود للطلاب.

جاء ذلك خلال جولته التفقدية بمتابعة مدرسة قايتباي الإعدادية بنون بإدارة الجمرك التعليمية، وذلك بحضور روحية أبو غالي، مدير عام الإدارة، لمتابعة انتظام سير وانتظام الدراسة.

وخلال الجولة، تفقد الدكتور عربي أبو زيد الفصول الدراسية، وأشاد بانضباط العملية التعليمية وكثافة الفصول وإعداد القوائم والجداول المدرسية، وكذلك الانضباط الإداري واستخدام الوسائل التعليمية.  

ووجّه وكيل الوزارة للطلاب رسالة طمأنة، مؤكدًا ضرورة حضورهم لمتابعة دروسهم أولا بأول والحصول على درجات المواظبة وأعمال السنة.

كما أشاد مدير المديرية بتفعيل أنشطة المكتبة ومعامل الأوساط، وشدد على الاستفادة بجميع الإمكانات المتاحة ومستوى نظافة المدرسة والإشراف المدرسي.

وقام بتكليف المتابعة وتقويم الأداء ومديري المراحل وموجهي عموم المواد الدراسية والموجهين الأوائل والموجهين بمتابعة سير انتظام العملية التعليمية وحسن التواصل والتعامل مع أولياء الأمور.

ووجه في رسالته لأولياء الأمور بضرورة التزام الطلاب بالحضور والمواظبة وإعلاء قيمة الانضباط.

يأتي هذا في ضوء توجيهات محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والفريق أحمد خالد حسن سعيد، محافظ الإسكندرية، بمتابعة انتظام العملية التعليمية بمدارس المحافظة.


 

الاسكندرية تعليم الاسكندرية مدير المديرية المعلمين التكنولوجيا

