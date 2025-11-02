قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
اقتصاد

التمثيل التجاري: مصر أصبحت جاذبة للاستثمار العالمي وبوابة لدخول أسواق إفريقيا

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
آية الجارحي

 شارك الوزير المفوض التجاري د. عبد العزيز الشريف – وكيل أول الوزارة، رئيس التمثيل التجاري المصري في اللقاء الذي نظمته السفارة الألمانية صباح اليوم، بحضور ممثلين عن مكتب الرئيس الاتحادي الألماني، ووزارة الاقتصاد والطاقة الفيدرالية الألمانية، وغرفة التجارة والصناعة العربية-الألمانية (AHK) وعدد من المسؤولين والمستثمرين الألمان.

في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها الرئيس الاتحادي الألماني فرانك-فالتر شتاينماير إلى  مصر للمشاركة في مراسم افتتاح المتحف المصري الكبير، وبمناسبة مرافقة وفد من كبار رجال الأعمال الألمان مع شتاينماير إلى القاهرة.

وخلال اللقاء، استعرض الدكتور عبد العزيز الشريف العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثماريّة بين البلدين والاستراتيجية الحالية للحكومة المصرية لجذب الاستثمارات الأجنبية، مشيراً إلى أن مصر استطاعت خلال السنوات الأخيرة تنفيذ إصلاحات اقتصادية وتشريعية وهيكلية واسعة أسهمت في تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي وتحسين بيئة الأعمال، مما جعلها من أكثر الوجهات الجاذبة للاستثمار في المنطقة.

وأكد أن حجم الاستثمارات الألمانية في مصر تجاوز 3 مليارات دولار، وأن هناك أكثر من ألف شركة ألمانية تعمل حالياً في السوق المصري في مجالات متنوعة أبرزها الصناعات التحويلية، والطاقة، والاتصالات، والنقل، مشيراً إلى نجاحات متميزة مثل افتتاح مصنع مجموعة “بوش” الألمانية بمدينة العاشر من رمضان باستثمارات تبلغ نحو 64 مليون دولار لتصنيع أجهزة الغاز المنزلية وتصدير 50% من إنتاجها إلى أسواق إفريقيا والشرق الأوسط.

كما تناول الشريف المؤشرات الإيجابية للاقتصاد المصري.

وفي كلمته أمام الوفد، أبرز رئيس التمثيل التجاري المصري الفرص التنافسية التي تتيحها مصر للمستثمرين، ومن بينها تكاليف الإنتاج المنخفضة، والعمالة المؤهلة والمجدية اقتصادياً، وشبكة اتفاقيات التجارة الحرة التي تمنح نفاذاً مباشراً إلى أسواق الاتحاد الأوروبي وإفريقيا والشرق الأوسط، فضلاً عن حزمة الحوافز الاستثمارية المتنوعة التي تتيحها الحكومة المصرية.

وفي ختام اللقاء، وجّه الدكتور عبد العزيز الشريف الدعوة لرجال الأعمال الألمان إلى تعزيز استثماراتهم في مصر والاستفادة من موقعها الاستراتيجي كبوابة للتجارة بين أوروبا وإفريقيا، مؤكداً استعداد التمثيل التجاري المصري لتقديم كل أوجه الدعم والمساندة لتسهيل أعمال الشركات الألمانية في السوق المصري.

وقد شارك في الاجتماع كل من الوزير المفوض التجاري  علاء البيلي - مدير ادارة شئون الترويج للاستثمار والمستشار التجاري  محمد حلمي - مدير وحدة التطوير والإعلام والاتصال المؤسسي بالتمثيل التجاري المصري.

 

الوزير المفوض التجاري وزارة الاقتصاد والطاقة الفيدرالية الألمانية المستثمرين

