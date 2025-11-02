قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الرئيس السيسي وشتاينماير يبحثان دعم سكان غزة وتعزيز الاستقرار الإقليمي

الرئيس السيسي ونظيره الألماني
الرئيس السيسي ونظيره الألماني
فرناس حفظي

أعلنت السفارة الألمانية بالقاهرة أن الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير التقى اليوم الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال زيارته لمصر لحضور افتتاح المتحف المصري الكبير.

وخلال اللقاء، أعرب شتاينماير عن شكره للرئيس السيسي على جهود مصر في التوصل إلى وقف إطلاق النار في غزة والإفراج عن الأسرى، مؤكدًا أهمية دور مصر كركيزة للاستقرار ووسيط محوري في المنطقة.

كما تبادل الرئيسان وجهات النظر حول سُبل تحقيق حل سياسي دائم في الشرق الأوسط، وكيفية استمرار بلديهما في دعم سكان غزة، إضافة إلى الدور المصري في القضايا الإقليمية مثل السودان وليبيا.

ومن جانب آخر، أقامت سفارة مصر بأذربيجان الليلة الماضية احتفالية بمناسبة افتتاح المتحف المصري الكبير، وذلك بمركز حيدر علييف بباكو.

وشارك كبار رجال الدولة الآذربيجانية، ونواب بالبرلمان، والسفراء الأجانب وأعضاء السفارات المعتمدة لدى آذربيجان، فضلاً عن أبناء الجالية المصرية ورموز الثقافة ومسئولي الأكاديميات والجامعات في الفعالية التي تضمنت البث الحي لحفل افتتاح المتحف المصري الكبير.

وحرصت السفارة على إشراك أبناء مصر من الطلبة في عملية الإعداد لتعزيز شعور الانتماء والملكية لهذا الحدث لكافة أبناء مصر في الخارج.

ووجهت السفارة بهذه المناسبة الشكر لرئيس أذربيجان إلهام علييف، ووزير الخارجية جيهون بيرموف، والمسئولين بمركز حيدر علييف، وكافة كبار المسئولين بآذربيجان الذين أسهموا في إنجاح هذه الاحتفالية التي تعد رمزاً للإرث الثقافي العالمي.

السفارة الألمانية الرئيس الألماني الرئيس عبد الفتاح السيسي افتتاح المتحف المصري الكبير وقف إطلاق النار

المتحف المصري الكبير

المتحف المصري الكبير يفتح أبوابه.. تعرف على أسعار التذاكر ومواعيد الزيارة

