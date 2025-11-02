قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
من قلب الكنيسة إلى أروقة التاريخ.. شباب الكاثوليكية يضيئون افتتاح المتحف المصري الكبير
دعوت الله بالقبول.. من هو إيهاب يونس الذي شارك في افتتاح المتحف الكبير؟
عادل عبد الرحمن: إحساس قفشة بأنه مهمش أثرت سلبياً على أدائه الفني
أخبار التوك شو.. مدبولي: ندين الاعتداءات الإسرائيلية في جنوب لبنان.. وأمطار ورعد وأتربة اليوم الأحد 2 نوفمبر
أطول الأنبياء عُمرًا يلخص الحياة في أمرين .. من أعظم ما ستسمع
محافظ بني سويف يتفقد مصنع غاز النيل لتعبئة اسطوانات البوتاجاز
رئيس برلمان أوزبكستان: مصر مهد الحضارات وصانعة السلام في منطقة مُضطربة |صور
وول ستريت جورنال: توتر حول تشكيل قوة دولية في غزة يُهدّد استقرار خطة السلام الأمريكية
سارة إبراهيم منفذة إنتاج الأفلام الوثائقية الخارجية في افتتاح المتحف الكبير
بعد اعترافه بقتل زوجته الحامل بسبب الموبايل.. حبس ثلاثيني 4 أيام في سوهاج
الزمالك يصل استاد القاهرة استعدادًا لمواجهة طلائع الجيش في الدوري
الرئيس السيسي لرئيس وزراء المجر: حريصون على حل سلمي للصراع بين روسي وأوكرانيا
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الرئيس السيسي ونظيره الألماني يبحثان تعزيز الشراكة الاستراتيجية ومستجدات غزة ودور مصر المحوري

الرئيس عبدالفتاح السيسي
الرئيس عبدالفتاح السيسي

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، الرئيس فرانك فالتر شتاينماير، رئيس جمهورية ألمانيا الاتحادية، وذلك بحضور المهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، والدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين في الخارج، ومن الجانب الألماني الدكتورة دورت دينجر، وكيل الوزارة بمكتب رئيس الجمهورية، والسيدة سيراب جولر، وكيل الوزارة بوزارة الخارجية، والسفير فولفجانج دولد، المدير العام للعلاقات الخارجية في رئاسة الجمهورية، والسفير يورجن شولس، سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية بالقاهرة. 
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن السيد الرئيس رحّب بالرئيس الألماني في زيارته إلى مصر، معرباً عن تقديره البالغ لمشاركته في مراسم افتتاح المتحف المصري الكبير، ومثمّناً حرصه على تلبية الدعوة، بما يجسّد عمق العلاقات التاريخية والروابط الوثيقة التي تجمع بين مصر وألمانيا. 

من جانبه، عبّر الرئيس الألماني عن تهنئته للسيد الرئيس وللشعب المصري بمناسبة افتتاح المتحف، مؤكداً أن هذا الإنجاز الحضاري يعكس عظمة التاريخ المصري ومكانة مصر الراسخة في سجل الإنسانية، ومعرباً عن اعتزازه بالمشاركة في هذا الحدث الثقافي البارز.


وأشار السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي، إلى أن السيد الرئيس أكد التزام مصر بمواصلة تعزيز الشراكة الاستراتيجية مع ألمانيا، لا سيما في المجالات السياسية والعسكرية والأمنية، إلى جانب التعاون الاقتصادي والاستثماري وفي مجال التعليم والنقل، مع التركيز على قطاعات التصنيع والطاقة، بما في ذلك الطاقة الجديدة والمتجددة. كما شدد السيد الرئيس على أهمية البناء على الزخم الذي أفرزته القمة المصرية الأوروبية الأولى، باعتبارها محطة محورية في مسار التعاون المتنامي بين مصر والاتحاد الأوروبي.

وأضاف المتحدث الرسمي أن اللقاء تناول كذلك سبل التعاون في التصدي لظاهرة الهجرة غير الشرعية وتنظيم انتقال العمالة، فضلاً عن مناقشة مستجدات عدد من مشروعات البنية التحتية المشتركة، حيث تم الاتفاق على مواصلة التنسيق والعمل المشترك، بما يلبي تطلعات الشعبين نحو تحقيق التنمية المستدامة والرخاء المشترك.

وذكر المتحدث الرسمي أن اللقاء شهد تبادلاً للرؤى حول تطورات الأوضاع الإقليمية، حيث شدد السيد الرئيس على ضرورة البناء على نتائج قمة شرم الشيخ للسلام، وتثبيت وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وضمان تدفق المساعدات الإنسانية، والإسراع في إطلاق عملية إعادة الإعمار. وأعرب سيادته عن تطلع مصر للتنسيق الوثيق مع الجانب الألماني في إطار التحضير للمؤتمر الدولي للتعافي المبكر وإعادة إعمار القطاع، والمقرر انعقاده في نوفمبر ٢٠٢٥. 

من ناحيته، وجه الرئيس الألماني الشكر للسيد الرئيس على ما قامت به مصر من جهود للوساطة والتي أسفرت عن التوصل لاتفاق وقف الحرب في غزة وعقد قمة شرم الشيخ للسلام، وأكد الرئيسان على أن حل الدولتين هو السبيل الوحيد للتوصل الى السلام الدائم والاستقرار في منطقة الشرق الاوسط، حيث أكد الرئيس الألماني في هذا الصدد على أن الحكومات الالمانية المتعاقبة سعت للدفع بحل الدولتين.

