الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
قائمة المستشار أحمد محفوظ تتقدم بأوراق ترشحها لانتخابات نادي النصر

منتصر الرفاعي

تقدم المستشار أحمد محفوظ لانتخابات نادي النصر فى الجمعية العمومية والمقرر انعقادها 26 ديسمبر المقبل من أجل انتخاب مجلس ادارة جديد واختار محفوظ اسم قائمة عائلة النصر اسما للقائمة التى ستخوض الانتخابات المقبلة من أجل تطوير النادي.

وتواجدت القائمة فى مقر النادي بمصر الجديدة لتقديم المستندات الخاصة بهم بشكل رسمي حيث تخوض القائمة منافسات الانتخابات بقائمة مكونة من كل من المستشار أحمد محفوظ مرشح لمنصب رئيس مجلس الإدارة والمهندس هشام قطب مرشح منصب نائب رئيس مجلس الإدارة ورهام روما مرشح منصب أمين الصندوق.


وفي مقعد عضوية مجلس الإدارة فوق السن كل من : نادر أبادير وأحمد عبد الرحمن وشريف عبد الله وأمل حمادة وإسلام ماهر ومحمد غباشي وفتحي البنجي، اما فى عضوية مجلس الادارة تحت السن فيتواجد كل من إسلام محمد رمضان وأحمد عصمت.


من المتوقع أن يحظى أحمد محفوظ بدعم كبير من أعضاء الجمعية العمومية، نظرًا لخبرته السابقة كأمين صندوق للنادي، وامتلاكه خبرة واسعة في المجالين الرياضي والقانوني. كما تضم قائمته أسماء بارزة، منها المهندس هشام قطب في منصب النائب، ورهام روما في منصب أمين الصندوق.

من المقرر أن تعقد الجمعية العمومية لنادي النصر الرياضي يوم الجمعة 26 ديسمبر المقبل، على أن يتم التسجيل في كشوف الحضور والتصويت الإلكتروني من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الساعة السابعة مساءً، وتكتمل الجمعية العمومية بحضور 7500 عضو ممن لهم حق الحضور.

ويذكر أن التوقيع في كشوف الجمعية العمومية يكون باستخدام كارنية العضوية لعام 2025، بالإضافة إلى الرقم القومي، على أن يكون التصويت حضورياً، ولا يحق لأي عضو تفويض شخص آخر للتصويت نيابة عنه.

