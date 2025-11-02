أعلن البنك الأوروبي للاستثمار عن استثمار بقيمة 20 مليون يورو في صندوق استثمار خاص يهدف إلى دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة الأوروبية في توسعها نحو إفريقيا وأوروبا والشرق الأوسط، وتعزيز الروابط الاقتصادية بين القارتين.



ويهدف الصندوق، الذي يبلغ حجمه النهائي 143 مليون يورو، إلى تقديم التمويل والدعم الاستراتيجي للشركات الأوروبية الراغبة في تأسيس حضور قوي في إفريقيا من خلال التصدير أو الشراكات أو الاستحواذات أو الاستثمارات المباشرة بدعم من مؤسسات أوروبية بارزة ضمن مبادرة "فريق أوروبا".



وتأتي هذه الخطوة في إطار استراتيجية البوابة العالمية للاتحاد الأوروبي البنك الأوروبي للاستثمار يضخ 20 مليون يورو لدعم توسع الشركات الأوروبية في إفريقيا.