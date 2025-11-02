الكنيست الإسرائيلي يجمد مناقشة فضيحة "سدي تيمان" بعد أزمة المدعية العسكرية

في أعقاب التقارير والمتابعة التي توليها السلطات في الكيان الإسرائيلي المحتل لمسألة غياب المدعية العسكرية العامة، قرر رئيس لجنة الدستور بالكنيست، النائب سمحا روتمان، ورئيس لجنة الخارجية والأمن بالكنيست، النائب بوعاز بيسموت، تأجيل الجلسة المشتركة التي كانت مقررة غدا لمناقشة تضارب المصالح في التحقيق بقضية معسكر سدي تيمان.

وأعرب رئيسا اللجنتين عن تمنياتهما للمدعية العسكرية بالشفاء العاجل والكامل.

وفي وقت سابق، أعلن قائد منطقة تل أبيب أن المدعية العسكرية العامة ستتوجه لإجراء فحص طبي ، ومن ثم ستتوجه بعد ذلك إلى مركز الشرطة.

وفي وقت سابق، أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الأحد، بأنه تم العثور على المدعية العسكرية العامة السابقة في الجيش الإسرائيلي، اللواء يفعات تومر يروشالمي، بعد ساعات من البحث المكثف إثر اختفائها المفاجئ منذ صباح اليوم، ما أثار حالة استنفار أمني في أنحاء تل أبيب.

وذكرت القناة 12 الإسرائيلية أن الشرطة عثرت على سيارة يروشالمي مهجورة قرب شاطئ الجرف شمالي تل أبيب، جثة هامدة وسط أنباء عن تخلصها من حياتها، وبداخل السيارة رسالة وُصفت بأنها “مقلقة وتثير مخاوف جدية بشأن مصيرها”، حيث انتشرت روايات عن انتحارها ومقتلها قبل أن تؤكد المصادر لاحقًا أنه تم التواصل معها وأنها على قيد الحياة وبحالة مستقرة.

كانت يروشالمي قد قدمت استقالتها قبل يومين من منصبها، في أعقاب اتهامات بتورطها في تسريب مقطع فيديو يُظهر اعتداء جنود إسرائيليين جسدياً وجنسياً على أسير فلسطيني داخل معتقل “سديه تيمان” خلال الحرب على غزة، وهو التسريب الذي فجر عاصفة سياسية وإعلامية داخل إسرائيل.