السفير عمر عامر: المتحف المصري الكبير أيقونة حضارية تؤكد ريادة مصر ومكانتها المرموقة بين الأمم

قال السفير عمر عامر، سفير مصر في أثينا، إن ما تحقق من إنجاز في افتتاح المتحف المصري الكبير لا يعبر فقط عن نجاح أثري أو معماري، بل عن إنجاز ثقافي وإنساني شامل يمثل أيقونة المتاحف في العالم، مؤكدًا أن مصر لم تفقد مكانتها يومًا لتستعيدها، بل ظلت دائمًا في مقدمة الدول بمكانتها المرموقة وتقدير الشعوب لها.

وأضاف "عامر"، خلال حواره ببرنامج "90 دقيقة" عبر قناة المحور، أن الإقبال الكبير من الشخصيات الدولية التي شاركت في الفعالية يعكس هذا التقدير، موضحًا أن العديد من الحضور، ومنهم رئيس البرلمان اليوناني، أعربوا عن رغبتهم في زيارة مصر بعد مشاهدتهم للبث المباشر من المتحف المصري الكبير.

وتابع، أن كثيرين ممن زاروا مصر من قبل يرغبون في العودة مرة أخرى لرؤية هذا الصرح العظيم على أرض الواقع، باعتباره مركزًا علميًا وثقافيًا وإنسانيًا يجسد رسالة مصر إلى العالم.



واختتم سفير مصر في أثينا، حديثه بتقديم التهنئة إلى مصر وشعبها على هذا الإنجاز التاريخي، مشيرًا إلى أن ردود الفعل الإيجابية للحضور عكست عمق التقدير والحب لمصر ولحضارتها العريقة، ومؤكدًا أن السفارة المصرية في أثينا حرصت على تقديم صورة مشرفة تليق بمكانة مصر بين الأمم.