سفير مصر في أثينا: حضور رفيع المستوى لشخصيات يونانية بحفل افتتاح المتحف الكبير بـ"الأكروبوليس"

أكد السفير عمر عامر، سفير مصر في أثينا، أن الفعالية التي أُقيمت اليوم في متحف الأكروبوليس بمناسبة افتتاح المتحف المصري الكبير شهدت حضورًا رفيع المستوى من الشخصيات البارزة في الدولة اليونانية، مشيرًا إلى أن الحدث يعكس متانة العلاقات المصرية اليونانية وعمق التقدير المتبادل بين البلدين.

وأضاف "عامر"، خلال حواره ببرنامج "90 دقيقة" تقديم الإعلامية بسمة وهبة عبر قناة المحور، أن رئيس البرلمان اليوناني شرف الحفل بحضوره كضيف شرف، كما ألقى كلمة بهذه المناسبة، إلى جانب مشاركة عدد كبير من الوزراء المعنيين في الحكومة اليونانية، وممثلين عن الوزارات الأخرى، فضلاً عن رؤساء المتاحف الوطنية اليونانية، وعدد من رؤساء البعثات الدبلوماسية المعتمدين في أثينا، مضيفا أن حضور مكتب رئيس الجمهورية اليونانية ممثلاً بمدير المكتب وأعضائه، إلى جانب ممثلي وزارة الخارجية وإدارات المراسم، عكس الاهتمام الرسمي الواسع بهذا الحدث الثقافي الفريد.

وأشار السفير إلى أن الحضور تابعوا البث المباشر من المتحف المصري الكبير أثناء الاحتفالية في الأكروبوليس، حيث سادت أجواء من السعادة والإعجاب بين المشاركين الذين عبروا عن تقديرهم الكبير للحضارة المصرية، مضيفا أن هذا الحدث أسهم في إبراز المكانة الرفيعة التي تحظى بها مصر على الساحة الثقافية الدولية، وأظهر حرص الجانبين على توطيد التعاون الثقافي والحضاري بينهما.

وأكد السفير عامر أن الحضارة المصرية حضارة راسخة، وأن نظرة العالم إليها لم تتغير، بل ازدادت عمقًا وتقديرًا بعد هذا الحدث المميز، موضحًا أن انطباعات الحضور ومشاعرهم تجاه مصر تعمقت أكثر بعد مشاهدتهم للبث المباشر، حيث شعروا بمدى العراقة والرمزية التي تجسدها الحضارة المصرية في وجدان الإنسانية جمعاء.