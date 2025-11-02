قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أحمد موسى: العالم يرى مصر بصورة مختلفة.. وحضور 79 وفدًا دوليًا جسَّد مكانتها وأمنها
طريقة الاستعلام وسداد أقساط شقق سكن لكل المصريين 2025 إلكترونيا
أحمد موسى: الإعلام الدولي يتحدث عن مصر ويبث فعالياتها على الهواء مباشرة
سفير مصر في أثينا: حضور رفيع المستوى لشخصيات يونانية بحفل افتتاح المتحف الكبير بـ"الأكروبوليس"
وزير الرياضة: نؤهل منتخب ناشئي كرة اليد من سنين ..والمركز الثاني عالميا ليس هينا
أحمد موسى: نشعر دائمًا بالفخر بتاريخ مصر.. والعالم كله يتحدث عن قوتنا الناعمة
أبو الغيط يؤكد الدور المحوري للسلطة الفلسطينية ويدعو لتوحيد مؤسساتها
منخفض جوي يضرب البلاد.. الأرصاد تكشف تفاصيل الطقس خلال 48 ساعة
مصطفى وزيري: المتحف المصري الكبير رسالة سلام وحب للعالم
جاهل بامتياز| رسالة نارية من وسيم السيسي لـ كوهين
البيت الأبيض يجهز خطة بديلة حال صدور حكم قضائي ضد الرسوم الجمركية
هل تجوز عمليات التجميل شرعا؟.. الإفتاء: توجد 3 شروط وليست جائزة على إطلاقها
توك شو

سفير مصر في أثينا: حضور رفيع المستوى لشخصيات يونانية بحفل افتتاح المتحف الكبير بـ"الأكروبوليس"

المتحف المصري الكبير
محمود محسن

أكد السفير عمر عامر، سفير مصر في أثينا، أن الفعالية التي أُقيمت اليوم في متحف الأكروبوليس بمناسبة افتتاح المتحف المصري الكبير شهدت حضورًا رفيع المستوى من الشخصيات البارزة في الدولة اليونانية، مشيرًا إلى أن الحدث يعكس متانة العلاقات المصرية اليونانية وعمق التقدير المتبادل بين البلدين.

وأضاف "عامر"، خلال حواره ببرنامج "90 دقيقة" تقديم الإعلامية بسمة وهبة عبر قناة المحور، أن رئيس البرلمان اليوناني شرف الحفل بحضوره كضيف شرف، كما ألقى كلمة بهذه المناسبة، إلى جانب مشاركة عدد كبير من الوزراء المعنيين في الحكومة اليونانية، وممثلين عن الوزارات الأخرى، فضلاً عن رؤساء المتاحف الوطنية اليونانية، وعدد من رؤساء البعثات الدبلوماسية المعتمدين في أثينا، مضيفا  أن حضور مكتب رئيس الجمهورية اليونانية ممثلاً بمدير المكتب وأعضائه، إلى جانب ممثلي وزارة الخارجية وإدارات المراسم، عكس الاهتمام الرسمي الواسع بهذا الحدث الثقافي الفريد.

وأشار السفير إلى أن الحضور تابعوا البث المباشر من المتحف المصري الكبير أثناء الاحتفالية في الأكروبوليس، حيث سادت أجواء من السعادة والإعجاب بين المشاركين الذين عبروا عن تقديرهم الكبير للحضارة المصرية، مضيفا  أن هذا الحدث أسهم في إبراز المكانة الرفيعة التي تحظى بها مصر على الساحة الثقافية الدولية، وأظهر حرص الجانبين على توطيد التعاون الثقافي والحضاري بينهما.

وأكد السفير عامر أن الحضارة المصرية حضارة راسخة، وأن نظرة العالم إليها لم تتغير، بل ازدادت عمقًا وتقديرًا بعد هذا الحدث المميز، موضحًا أن انطباعات الحضور ومشاعرهم تجاه مصر تعمقت أكثر بعد مشاهدتهم للبث المباشر، حيث شعروا بمدى العراقة والرمزية التي تجسدها الحضارة المصرية في وجدان الإنسانية جمعاء.

السفير عمر عامر مصر متحف الأكروبوليس الدولة اليونانية الوزراء

وزير الدفاع يلتقي نظيره الروماني ويوقع مذكرة تفاهم فى مجال التعاون العسكري

وزير الدفاع يلتقي نظيره الروماني لبحث التعاون العسكري المشترك
وزير الدفاع يلتقي نظيره الروماني لبحث التعاون العسكري المشترك
وزير الدفاع يلتقي نظيره الروماني لبحث التعاون العسكري المشترك

الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية تنظم فعاليات اليوم الوطني للدارسين الوافدين.. وتوقع بروتوكول مع الوطنية للإعلام

الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والإستراتيجية تنظم فعاليات اليوم الوطنى للدارسين الوافدين وتوقع بروتوكول تعاون مع الهيئة الوطنية للإعلام
الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والإستراتيجية تنظم فعاليات اليوم الوطنى للدارسين الوافدين وتوقع بروتوكول تعاون مع الهيئة الوطنية للإعلام
الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والإستراتيجية تنظم فعاليات اليوم الوطنى للدارسين الوافدين وتوقع بروتوكول تعاون مع الهيئة الوطنية للإعلام

