مصطفى وزيري: المتحف المصري الكبير رسالة سلام وحب للعالم

وصف الدكتور مصطفى وزيري، الأمين العام السابق للمجلس الأعلى للآثار، افتتاح المتحف المصري الكبير بأنه عُرس وحلم طال انتظاره وتحقق ولله الحمد، مؤكداً أن هذا الصرح العظيم يمثل رسالة سلام وحب من مصر للعالم أجمع، ويعكس عظمة الحضارة المصرية.

وأعرب وزيري، خلال لقائه ببرنامج الحياة اليوم، عبر قناة الحياة، مع الإعلامية لبنى عسل، عن فخره الشديد بالجهود الجبارة التي بذلت لإخراج هذا المشروع إلى النور. وقال: هذا الإنجاز تم بسواعد مصرية خالصة، من عمال ومرممين وأثريين ومهندسين ومشرفين، فالكل تكاتف؛ لإظهار هدية مصر الأعظم للعالم في القرن الواحد والعشرين.

وأوضح وزيري، أن شعور من عمل في المشروع يختلف عن شعور المشاهد العادي، مشبهاً لحظة الافتتاح بلحظات الترقب التي تسبق الإعلان عن كشف أثري جديد.

وأضاف: كنا ننتظر بفارغ الصبر لنرى رد فعل الناس والعالم على هذا العمل الذي استغرق سنوات من الجهد والتخطيط.

وكشف وزيري أن العديد من الاكتشافات الأثرية المهمة التي تمت في السنوات القليلة الماضية، مثل خبيئة العساسيف التي ضمت 31 تابوتاً بحالة ممتازة، تم توجيهها مباشرة للعرض في المتحف الكبير؛ تنفيذاً لرؤية تهدف إلى إثراء تجربة الزائر بأحدث الكنوز المكتشفة، بدلاً من تخزينها.

وعن ردود الفعل العالمية، أكد وزيري أن الأصداء إيجابية للغاية من مختلف أنحاء العالم، مشيراً إلى أن المتحف سيخلق نوعاً جديداً من السياحة، وهو سياحة الزائر المتردد، حيث سيدفع الافتتاح الكثيرين ممن زاروا مصر سابقاً للعودة مجدداً لمشاهدة هذا الصرح الفريد وما يحتويه من كنوز تُعرض لأول مرة بأسلوب مبهر، مثل المسلة المعلقة التي تعد الأولى من نوعها في العالم.

واختتم حديثه قائلاً: تعبنا كلنا بلا استثناء، والحمد لله ربنا كلّل تعبنا بهذا النجاح الذي أبهر العالم، فما شاهده الجميع؛ هو نتاج تخطيط دقيق لسيناريو عرض يهدف لإبهار الزائر وتقديم تجربة لا مثيل لها.