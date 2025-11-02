قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
طريقة الاستعلام وسداد أقساط شقق سكن لكل المصريين 2025 إلكترونيا
أحمد موسى: الإعلام الدولي يتحدث عن مصر ويبث فعالياتها على الهواء مباشرة
سفير مصر في أثينا: حضور رفيع المستوى لشخصيات يونانية بحفل افتتاح المتحف الكبير بـ"الأكروبوليس"
وزير الرياضة: نؤهل منتخب ناشئي كرة اليد من سنين ..والمركز الثاني عالميا ليس هينا
أحمد موسى: نشعر دائمًا بالفخر بتاريخ مصر.. والعالم كله يتحدث عن قوتنا الناعمة
أبو الغيط يؤكد الدور المحوري للسلطة الفلسطينية ويدعو لتوحيد مؤسساتها
منخفض جوي يضرب البلاد.. الأرصاد تكشف تفاصيل الطقس خلال 48 ساعة
مصطفى وزيري: المتحف المصري الكبير رسالة سلام وحب للعالم
جاهل بامتياز| رسالة نارية من وسيم السيسي لـ كوهين
البيت الأبيض يجهز خطة بديلة حال صدور حكم قضائي ضد الرسوم الجمركية
هل تجوز عمليات التجميل شرعا؟.. الإفتاء: توجد 3 شروط وليست جائزة على إطلاقها
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

مصطفى وزيري: المتحف المصري الكبير رسالة سلام وحب للعالم

المتحف المصري الكبير
المتحف المصري الكبير

وصف الدكتور مصطفى وزيري، الأمين العام السابق للمجلس الأعلى للآثار، افتتاح المتحف المصري الكبير بأنه عُرس وحلم طال انتظاره وتحقق ولله الحمد، مؤكداً أن هذا الصرح العظيم يمثل رسالة سلام وحب من مصر للعالم أجمع، ويعكس عظمة الحضارة المصرية.

وأعرب وزيري، خلال لقائه ببرنامج الحياة اليوم، عبر قناة الحياة، مع الإعلامية لبنى عسل، عن فخره الشديد بالجهود الجبارة التي بذلت لإخراج هذا المشروع إلى النور. وقال: هذا الإنجاز تم بسواعد مصرية خالصة، من عمال ومرممين وأثريين ومهندسين ومشرفين، فالكل تكاتف؛ لإظهار هدية مصر الأعظم للعالم في القرن الواحد والعشرين.

وأوضح وزيري، أن شعور من عمل في المشروع يختلف عن شعور المشاهد العادي، مشبهاً لحظة الافتتاح بلحظات الترقب التي تسبق الإعلان عن كشف أثري جديد.

وأضاف: كنا ننتظر بفارغ الصبر لنرى رد فعل الناس والعالم على هذا العمل الذي استغرق سنوات من الجهد والتخطيط.

وكشف وزيري أن العديد من الاكتشافات الأثرية المهمة التي تمت في السنوات القليلة الماضية، مثل خبيئة العساسيف التي ضمت 31 تابوتاً بحالة ممتازة، تم توجيهها مباشرة للعرض في المتحف الكبير؛ تنفيذاً لرؤية تهدف إلى إثراء تجربة الزائر بأحدث الكنوز المكتشفة، بدلاً من تخزينها.

وعن ردود الفعل العالمية، أكد وزيري أن الأصداء إيجابية للغاية من مختلف أنحاء العالم، مشيراً إلى أن المتحف سيخلق نوعاً جديداً من السياحة، وهو سياحة الزائر المتردد، حيث سيدفع الافتتاح الكثيرين ممن زاروا مصر سابقاً للعودة مجدداً لمشاهدة هذا الصرح الفريد وما يحتويه من كنوز تُعرض لأول مرة بأسلوب مبهر، مثل المسلة المعلقة التي تعد الأولى من نوعها في العالم.

واختتم حديثه قائلاً: تعبنا كلنا بلا استثناء، والحمد لله ربنا كلّل تعبنا بهذا النجاح الذي أبهر العالم، فما شاهده الجميع؛ هو نتاج تخطيط دقيق لسيناريو عرض يهدف لإبهار الزائر وتقديم تجربة لا مثيل لها.

المتحف المصري وزيري افتتاح المتحف المصري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مشغولات ذهبية

عقب تذبذبه.. أسعار الذهب اليوم الأحد في مصر

موظف جامعة سوهاج المتوفي

مصرع موظف أثناء توثيق نقوش داخل سرداب غامض في سوهاج

الذهب

بكام عيار 21؟.. تعرف على أسعار الذهب اليوم في مصر

الطقس

أمطار وانخفاض في درجات الحرارة.. ماذا سيحدث في الطقس خلال 48 ساعة؟

الغندور

الغندور يثير الجدل قبل مباريات اليوم في الدوري.. تفاصيل

أرشيفية

بعد انحراف السيارة.. مصرع شاب وفتاة في حادث على كورنيش المقطم

سعر استخراج الفيش الجنائى

سعر استخراج الفيش الجنائى 2025

كرة اليد

«كان ماشي زي الفل».. خالد طلعت يعلّق على خسارة منتخب مصر للناشئين لكرة اليد

ترشيحاتنا

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الحقيقة فاقت الخيال

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: المتحف المصري الكبير.. ذاكرة أمة تولد من جديد

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: المتحف المصري الكبير… عندما تحوّلت مصر إلى منصة تسويق عالمية

بالصور

افتتاح مهرجان vs-film.. أشرف عبدالباقى وشيري عادل وحنان مطاوع أبرز الحضور

مهرجان الأفلام القصيرة جدا vs-film
مهرجان الأفلام القصيرة جدا vs-film
مهرجان الأفلام القصيرة جدا vs-film

سارة عبد الرحمن أبرز الحضور .. لقطات خاصة من عزاء المصور الراحل ماجد هلال

عزاء ماجد هلال
عزاء ماجد هلال
عزاء ماجد هلال

وزير الدفاع يلتقي نظيره الروماني ويوقع مذكرة تفاهم فى مجال التعاون العسكري

وزير الدفاع يلتقي نظيره الروماني لبحث التعاون العسكري المشترك
وزير الدفاع يلتقي نظيره الروماني لبحث التعاون العسكري المشترك
وزير الدفاع يلتقي نظيره الروماني لبحث التعاون العسكري المشترك

الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية تنظم فعاليات اليوم الوطني للدارسين الوافدين.. وتوقع بروتوكول مع الوطنية للإعلام

الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والإستراتيجية تنظم فعاليات اليوم الوطنى للدارسين الوافدين وتوقع بروتوكول تعاون مع الهيئة الوطنية للإعلام
الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والإستراتيجية تنظم فعاليات اليوم الوطنى للدارسين الوافدين وتوقع بروتوكول تعاون مع الهيئة الوطنية للإعلام
الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والإستراتيجية تنظم فعاليات اليوم الوطنى للدارسين الوافدين وتوقع بروتوكول تعاون مع الهيئة الوطنية للإعلام

فيديو

نجوم الفن افتتاح المتحف المصري الكبير

شريهان ومنى زكي وكريم عبدالعزيز.. نجوم الفن يتألقون في افتتاح المتحف المصري الكبير

المتحف المصري الكبير

الفراعنة كانوا بيلعبوا شطرنج وعرائس .. مفاجآت المتحف المصري الكبير

وزير الدفاع يلتقي نظيره الروماني لبحث التعاون العسكري المشترك

وزير الدفاع يلتقي نظيره الروماني ويوقع مذكرة تفاهم فى مجال التعاون العسكري

المتحف المصري الكبير

المتحف المصري الكبير يفتح أبوابه.. تعرف على أسعار التذاكر ومواعيد الزيارة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الحقيقة فاقت الخيال

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: المتحف المصري الكبير.. ذاكرة أمة تولد من جديد

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: المتحف المصري الكبير… عندما تحوّلت مصر إلى منصة تسويق عالمية

د. منال إمام ـ أستاذ أصول التربية والمستشار التربوي

د. منال إمام تكتب: مصر جاءت وبعدها جاء التاريخ

د. علي عبد الحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: المتحف المصري الكبير.. رمز لنهضة مصر الحديثة أمام العالم

المزيد