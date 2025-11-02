قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

ماذا ناقش محافظ كفر الشيخ مع المجلس الإقليمي للصحة؟.. اعرف التفاصيل

محافظ كفر الشيخ
محافظ كفر الشيخ
محمود زيدان

 ترأس اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، اليوم الأحد، اجتماع المجلس الإقليمي للصحة، لمناقشة عدد من المحاور الحيوية التي تستهدف تطوير المنظومة الصحية وتحسين مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.

 جاء ذلك بحضور الدكتور عمرو البشبيشي، نائب المحافظ، والدكتور إسماعيل إسماعيل إبراهيم، القائم بعمل رئيس جامعة كفرالشيخ، والدكتور محمد أبو السعد، وكيل وزارة الصحة، مقرر المجلس ورئيس الأمانة الفنية، والدكتور طه إسماعيل، عميد كلية الطب، والدكتورة صباح أبوالفتوح، عميد كلية التمريض، والدكتور السيد عبدالسلام، مدير فرع الهيئة العامة للتأمين الصحي، والدكتور أحمد الجنزوري، مدير مرفق الإسعاف، والدكتورة سمر عارف، وكيل مديرية الصحة، والعقيد طبيب أحمد صلاح، مدير مستشفى القوات المسلحة، والدكتور ياسين رمضان، مدير مركز الكبد، والدكتورة ولاء محسن، مدير مركز طب وجراحة العيون، والدكتور أيمن نبيل، مدير بنك الدم، وعدد من القيادات التنفيذية.

تفعيل بروتوكول تنسيق الطوارئ 

وخلال الاجتماع، استعرض المجلس تفعيل بروتوكول تنسيق استقبال حالات الطوارئ بين مديرية الشئون الصحية وكلية الطب بجامعة كفرالشيخ وفرع التأمين الصحي، بالتنسيق مع هيئة الإسعاف المصرية فرع كفرالشيخ، لضمان سرعة التعامل مع الحالات الطارئة وتكامل الجهود بين الجهات المعنية.

نقل محارق النفايات 

كما ناقش الاجتماع مقترح نقل جميع محارق النفايات الطبية الخطرة إلى المكان المعتمد والمخصص تحقيقًا لمعايير الأمان البيئي والصحي، إلى جانب بحث آليات زيادة أعداد المتبرعين بالدم بمشاركة العاملين بجميع المنشآت، ونشر سيارات التبرع بالدم أمام الجامعة ومراكز الشباب والمساجد والمنشآت الحكومية، وذلك لتعزيز المخزون الاستراتيجي من أكياس الدم وتأمين الاحتياجات الطبية بصورة مستدامة لصالح أبناء المحافظة.

تدريب طلاب الامتياز

وتضمن الاجتماع كذلك مناقشة آليات التعاون في تدريب طلاب الامتياز بكليات الطب البشري والتمريض بالمستشفيات التابعة لوزارة الصحة، مع ضمان انتظام التدريب واستفادة الطلاب، إلى جانب إعداد بروتوكول تعاون بين المستشفيات الجامعية ومستشفيات وزارة الصحة في مجال الدراسات العليا والدبلومات المتخصصة، يتضمن خصمًا يصل إلى 50% من المصروفات، دعمًا لبرامج التدريب المستمر للأطباء والتمريض والإداريين.

كما تناول المجلس مقترح بروتوكول تعاون جديد لتعاقد المستشفيات التابعة لوزارة الصحة والجامعة مع الأطباء لسد العجز في التخصصات الدقيقة، وتفعيل انعقاد الأمانة الفنية كل شهر، والمجلس الإقليمي للصحة كل ثلاثة أشهر، لمتابعة تنفيذ التوصيات والخطط، مع انعقادها بشكل فوري في حال حدوث أي طارئ صحي.

وشهد الاجتماع أيضًا عرض مقترح لتفعيل لجنة مشتركة لتحقيق رضاء المواطنين عن الخدمات الطبية، بالتعاون بين المحافظة ومديرية الصحة والجامعة وأمانة المراكز الطبية المتخصصة وفرع التأمين الصحي، فضلًا عن بحث توقيع بروتوكول تعاون مع مركز البحوث والاستشارات الهندسية بكلية الهندسة جامعة كفرالشيخ لتقديم الاستشارات الفنية والهندسية للمستشفيات.

وفي ختام الاجتماع، ناقش المجلس مقترح تشكيل لجنة لحصر الخدمات الطبية غير المتوفرة بجميع مستشفيات المحافظة، ووضع دراسة جدوى لتوفيرها بشكل متوازن في مختلف المراكز والمدن، إلى جانب مناقشة استعدادات محافظة كفرالشيخ لتحقيق أهداف منظومة التأمين الصحي الشامل التي ستنقل قطاع الصحة نقلة نوعية بمستشفيات المحافظة والوحدات الصحية.

 أكد محافظ كفر الشيخ، أهمية التكامل بين الجامعة ومديرية الصحة وكافة الجهات التنفيذية لتطوير المنظومة الصحية بالمحافظة، مشددًا على المتابعة المستمرة لتنفيذ التوصيات والخطط المقترحة بما يحقق أفضل مستوى من الخدمات والرعاية الصحية لأبناء كفرالشيخ.

أوضح محافظ كفرالشيخ أن المجلس الإقليمي للصحة يعد محورًا رئيسيًا في تحقيق التنسيق بين جميع الجهات المعنية لتقديم خدمة طبية متميزة للمواطنين، مشيرًا إلى أن قطاع الصحة يمثل أولوية أولى لأجهزة المحافظة.

وجه محافظ كفرالشيخ بتوزيع التخصصات الطبية على جميع المستشفيات، مع إنشاء غرفة عمليات مشتركة بين مديرية الصحة والجامعة وفرع التأمين الصحي وهيئة الإسعاف، لضمان سرعة الاستجابة لحالات الطوارئ وتحقيق أفضل خدمة طبية لصالح أهالينا، مشددًا على ضرورة الحوكمة وتكثيف الرقابة على النفايات الطبية وتفعيل دور إدارات النفايات بجميع المنشآت الحكومية والخاصة للتخلص الآمن للنفايات الطبية طبقاً للاشتراطات الصحية والبيئية.

ودعا إلى مضاعفة الجهود والعمل بروح الفريق الواحد للنهوض بالمنظومة الصحية وتطوير مستوى الأداء، مؤكدًا أن محافظة كفرالشيخ اعتادت أن تكون في المقدمة في مختلف القطاعات، وفي مقدمتها القطاع الصحي، مشيرًا إلى أن المحافظة تُعد من أولى المحافظات التي تحقق وفرة فى وحدات الدم ومشتقاته من خلال حملات التبرع بالدم، وتقوم بمدّ البنوك الأخرى بالاحتياجات اللازمة، مشددًا على أهمية وضع خطة عمل متكاملة ومتابعتها بصفة مستمرة بما يحقق الصالح العام ورضاء المواطنين وجودة الخدمات المقدمة لهم، وحسن معاملة المرضى.

كفر الشيخ محافظ كفر الشيخ أخبار كفر الشيخ الصحة صحة كفر الشيخ

