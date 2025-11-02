أوقاف كفر الشيخ تفتتح مركز إعداد محفظي القرآن الكريم

شهدت مديرية أوقاف كفر الشيخ، اليوم، افتتاح مركز إعداد محفظي القرآن الكريم بمدينة كفر الشيخ.

جاء هذا في إطار اهتمام وزارة الأوقاف بالقرآن الكريم حفظًا وفهمًا وتدبرًا، وذلك تحت رعاية الدكتور أسامة السيد الأزهري وزير الأوقاف.

حضر الافتتاح كل من، الشيخ معين رمضان يونس مدير المديرية، الدكتور عبد القادر سليم مدير الدعوة، الشيخ ياسر الغول مدير الإدارات، الدكتور طلعت أبو حلوة وكيل كلية الدراسات الإسلامية والعربية بدسوق وعميد مركز إعداد محفظي القرآن الكريم.

وفي كلمته، خلال الافتتاح، أكد الشيخ معين رمضان يونس، أن إنشاء هذا المركز؛ يأتي في إطار توجيهات وزارة الأوقاف لتأهيل محفظين على قدر عالٍ من الإتقان العلمي والمهاري، يجمعون بين الحفظ المتقن لكتاب الله والفهم الصحيح لمعانيه، بما يضمن نشر الفكر الوسطي المستنير ومواجهة كل فكر متطرف.

ومن جهته، أوضح الدكتور طلعت أبو حلوة أن الهدف من المركز هو إعداد جيل من المحفظين المتخصصين الذين يكونون قدوة في الخلق والعلم والعمل، مستشهدا بقول الله تعالى: إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور [فاطر: 29]، وقول النبي:خيركم من تعلم القرآن وعلمه (رواه البخاري).

فيما أكد الدكتور عبد القادر سليم، أن هذا المركز يعد من منارات العلم القرآني في محافظة كفر الشيخ، وسيسهم في رفع كفاءة المحفظين، وترسيخ رسالة الأوقاف في عمارة بيوت الله علما وخلقا وفكرا، مشيرا إلى أن حفظ القرآن لا يقتصر على التلاوة، بل يشمل العمل به والتحلي بأخلاقه.

ويأتي افتتاح مركز إعداد محفظي القرآن الكريم، ضمن خطة وزارة الأوقاف الهادفة إلى توسيع دائرة التعليم القرآني المنضبط، وربط النشء بالقرآن الكريم حفظا وتدبرا وتطبيقا، في ظل رعاية كريمة من القيادة السياسية والدينية في مصر الحريصة على بناء الإنسان المصري علمًا وخلقًا.