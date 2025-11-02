قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
من قلب الكنيسة إلى أروقة التاريخ.. شباب الكاثوليكية يضيئون افتتاح المتحف المصري الكبير
دعوت الله بالقبول.. من هو إيهاب يونس الذي شارك في افتتاح المتحف الكبير؟
عادل عبد الرحمن: إحساس قفشة بأنه مهمش أثرت سلبياً على أدائه الفني
أخبار التوك شو.. مدبولي: ندين الاعتداءات الإسرائيلية في جنوب لبنان.. وأمطار ورعد وأتربة اليوم الأحد 2 نوفمبر
أطول الأنبياء عُمرًا يلخص الحياة في أمرين .. من أعظم ما ستسمع
محافظ بني سويف يتفقد مصنع غاز النيل لتعبئة اسطوانات البوتاجاز
رئيس برلمان أوزبكستان: مصر مهد الحضارات وصانعة السلام في منطقة مُضطربة |صور
وول ستريت جورنال: توتر حول تشكيل قوة دولية في غزة يُهدّد استقرار خطة السلام الأمريكية
سارة إبراهيم منفذة إنتاج الأفلام الوثائقية الخارجية في افتتاح المتحف الكبير
بعد اعترافه بقتل زوجته الحامل بسبب الموبايل.. حبس ثلاثيني 4 أيام في سوهاج
الزمالك يصل استاد القاهرة استعدادًا لمواجهة طلائع الجيش في الدوري
الرئيس السيسي لرئيس وزراء المجر: حريصون على حل سلمي للصراع بين روسي وأوكرانيا
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

تحرير 12 محضرًا متنوعًا للمخابز المخالفة بمركز كفر الشيخ

محمود زيدان

تواصلت الحملات التموينية المكثفة بنطاق مركز ومدينة كفر الشيخ، على جميع مخابز إنتاج رغيف العيش المدعم.

وتأتي هذه الحملات بمتابعة وتوجيهات اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، لضبط المخابز المخالفة، والتأكد من النظافة والصحة العامة للعاملين بالمخابز، وكذلك نظافة معدات العجين.

وأكد أحمد عيسى، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، أن نتائج أعمال الحملات التموينية على مخابز رغيف العيش المدعم بمدينة كفر الشيخ، بجانب قيام الحملة بأعمالها بنطاق قريتي محلة القصب، وأريمون، بالتعاون مع إدارة تموين البندر والمركز، أسفرت عن تحرير عدد 12 محضرًا متنوعًا للمخابز المخالفة.

وقال إنه جرى تحرير  3 محاضر بحي غرب كفر الشيخ، بجانب تحرير 9 محاضر بقريتي محلة القصب، وأريمون، منها 3 محاضر مخالفات لبيع أسطوانات الغاز بأسعار مخالفة.

جاء ذلك بإشراف إبراهيم خليفة، رئيس حي غرب، ومحسن عبد اللطيف، نائب رئيس المدينة لشئون القرى، ورمضان حامد، مساعد رئيس حي غرب لشئون الإشغالات والإزالات، وطارق عكاز، رئيس قرية أريمون، وعبد العظيم الهني، رئيس قرية محلة القصب، وحضور ميداني للمهندس محمد رشدى، مدير إدارة تموين بندر كفر الشيخ، والدكتور محمد عبد القوى، مدير إدارة تموين كفر الشيخ، والمهندس محمد مسعد مفتش الإدارة، والدكتورة فاطمة البستاوى رئيس الرقابة التموينية، والمهندس أحمد شحاتة، والمهندس محمد أبو خضرة، مفتشي التموين بمديرية إدارة تموين مركز كفر الشيخ، ود. رضا عنتر رسلان، وسعد موسى، مفتشي التموين بإدارة تموين مركز كفر الشيخ.

مشغولات ذهبية

عقب تذبذبه.. أسعار الذهب اليوم الأحد في مصر

دواجن وبيض

أسعار الدواجن اليوم الأحد.. ومفاجأة في ثمن البيض

الاهلي

موعد مباراة الأهلي والمصري .. والقنوات الناقلة

موظف جامعة سوهاج المتوفي

مصرع موظف أثناء توثيق نقوش داخل سرداب غامض في سوهاج

الذهب

بكام عيار 21؟.. تعرف على أسعار الذهب اليوم في مصر

الغارات و القصف عل الأبرياء من قبل الاحتلال الإسرائيلي

خطة أمريكية مُثيرة للجدل: نقل نصف سكان غزة إلى مناطق تحت سيطرة الاحتلال |تفاصيل

الغندور

الغندور يثير الجدل قبل مباريات اليوم في الدوري.. تفاصيل

الطقس

أمطار وانخفاض في درجات الحرارة.. ماذا سيحدث في الطقس خلال 48 ساعة؟

الكبسة

طريقة عمل الكبسة بالدجاج على الطريقة الأصلية

فواكة

٥ فواكه “سحرية” تمنحك عمرًا أطول وصحة أفضل

منى الشاذلي

ميكس جديد .. منى الشاذلي تتألق في حفل المتحف المصري الكبير

أحمد عز فى حفل السفارة المصرية بلندن بالمتحف البريطاني

إدارة التراث الحضارى بالشرقية تعقد ندوة توعوية لطلاب مدرسة " الأمل للصم وضعاف السمع"

عمرو دياب يرتدي مفتاح الحياة ويحيي المتحف المصري الكبير فى حفله بدبي

طعمه تحفة.. طريقة عمل البرجر المنزلي بنصف كيلو لحمة مفرومة بطريقة سهلة

المتحف المصري الكبير

المتحف المصري الكبير يفتح أبوابه.. تعرف على أسعار التذاكر ومواعيد الزيارة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الحقيقة فاقت الخيال

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: المتحف المصري الكبير.. ذاكرة أمة تولد من جديد

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: المتحف المصري الكبير… عندما تحوّلت مصر إلى منصة تسويق عالمية

د. منال إمام ـ أستاذ أصول التربية والمستشار التربوي

د. منال إمام تكتب: مصر جاءت وبعدها جاء التاريخ

د. علي عبد الحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: المتحف المصري الكبير.. رمز لنهضة مصر الحديثة أمام العالم

