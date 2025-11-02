تحرير 12 محضرًا متنوعًا للمخابز المخالفة بمركز كفر الشيخ

تواصلت الحملات التموينية المكثفة بنطاق مركز ومدينة كفر الشيخ، على جميع مخابز إنتاج رغيف العيش المدعم.

وتأتي هذه الحملات بمتابعة وتوجيهات اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، لضبط المخابز المخالفة، والتأكد من النظافة والصحة العامة للعاملين بالمخابز، وكذلك نظافة معدات العجين.

وأكد أحمد عيسى، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، أن نتائج أعمال الحملات التموينية على مخابز رغيف العيش المدعم بمدينة كفر الشيخ، بجانب قيام الحملة بأعمالها بنطاق قريتي محلة القصب، وأريمون، بالتعاون مع إدارة تموين البندر والمركز، أسفرت عن تحرير عدد 12 محضرًا متنوعًا للمخابز المخالفة.

وقال إنه جرى تحرير 3 محاضر بحي غرب كفر الشيخ، بجانب تحرير 9 محاضر بقريتي محلة القصب، وأريمون، منها 3 محاضر مخالفات لبيع أسطوانات الغاز بأسعار مخالفة.

جاء ذلك بإشراف إبراهيم خليفة، رئيس حي غرب، ومحسن عبد اللطيف، نائب رئيس المدينة لشئون القرى، ورمضان حامد، مساعد رئيس حي غرب لشئون الإشغالات والإزالات، وطارق عكاز، رئيس قرية أريمون، وعبد العظيم الهني، رئيس قرية محلة القصب، وحضور ميداني للمهندس محمد رشدى، مدير إدارة تموين بندر كفر الشيخ، والدكتور محمد عبد القوى، مدير إدارة تموين كفر الشيخ، والمهندس محمد مسعد مفتش الإدارة، والدكتورة فاطمة البستاوى رئيس الرقابة التموينية، والمهندس أحمد شحاتة، والمهندس محمد أبو خضرة، مفتشي التموين بمديرية إدارة تموين مركز كفر الشيخ، ود. رضا عنتر رسلان، وسعد موسى، مفتشي التموين بإدارة تموين مركز كفر الشيخ.