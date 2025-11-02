قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
زاهي حواس يستقبل ملك بلجيكا بسقارة ..صور
أسيست مغربي.. الفدائي يسجل ثالث أهداف الزمالك أمام طلائع الجيش بالدوري
بعد تراجعه الكبير .. مفاجأة في سعر الذهب عيار 21 اليوم في مصر
أخبار التكنولوجيا | إيلون ماسك يروج لتطبيق الرسائل الأكثر أمانا في العالم.. أهم مزايا تحديث iOS 26.1 القادم من آبل
انفجار عنيف بمستودع أسلحة تابع لـ قسد في ريف الحسكة الشمالي الشرقي
مفتي الجمهورية: غياب الفهم الصحيح للإسلام والاعتماد على القراءات الانتقائية سبب نشأة الإسلاموفوبيا
أسيست فتوح.. ناصر ماهر يضيف الهدف الثاني لنادي الزمالك أمام الطلائع
عدة أخطاء .. التمرير وثنائي الزمالك خارج الخدمة بالشوط الأول بلقاء الطلائع
أستاذ علوم سياسية: أمريكا عازمة على الذهاب نحو المرحلة الثانية في غزة
دعاء الكرب بعد صلاة العشاء.. 20 دعوة لقضاء الحاجة وتيسير الأمور
مواجهات عنيفة مع فلسطينيين بشمال رام الله وقوات الاحتلال تطلق قنابل غاز
تأجيل محاكمة 61 متهما في قضية اللجان النوعية بالتجمع لجلسة 17 يناير
محافظات

محافظ كفر الشيخ يعلن توقيع بروتوكول تعاون لتنسيق خدمات الطوارئ

محافظ كفر الشيخ
محافظ كفر الشيخ
محمود زيدان

أعلن اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، اليوم الأحد، توقيع بروتوكول تعاون لتنسيق خدمات الاستقبال والطوارئ بين مديرية الشئون الصحية، وكلية الطب بجامعة كفرالشيخ، وفرع هيئة التأمين الصحي بالمحافظة، بالتنسيق مع فرع هيئة الإسعاف، والذي يهدف إلى تعزيز التعاون المشترك بين الجهات الثلاث لتقديم خدمات طبية متكاملة وفعّالة لأبناء المحافظة على مدار أيام الأسبوع، على أن يُعمل بهذا البروتوكول اعتبارًا من مطلع شهر ديسمبر القادم من العام ٢٠٢٥.

أكد محافظ كفرالشيخ أن البروتوكول يأتي في إطار رؤية الدولة المصرية لتطوير المنظومة الصحية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، مشيرًا إلى أن التنسيق بين مستشفيات وزارة الصحة وجامعة كفرالشيخ وهيئة التأمين الصحي يُعد نموذجًا رائدًا للتكامل المؤسسي في القطاع الطبي، بما يضمن سرعة الاستجابة للحالات الطارئة وتوزيع الجهود بما يتناسب مع طاقة كل مستشفى، موضحًا أن البروتوكول يتضمن تنظيم خدمات الاستقبال والطوارئ بين ثلاث مستشفيات رئيسية بالمحافظة على مدار أيام الأسبوع، بالتنسيق مع فرع هيئة الإسعاف، وهي كالتالي:

• مستشفى كفرالشيخ العام، وتستقبل حالات الطوارئ أيام: "الأحد، الأربعاء، الخميس، الجمعة".

• مستشفيات جامعة كفرالشيخ، وتعمل أيام السبت والثلاثاء.

• مستشفى العبور للتأمين الصحي، وتعمل يوم الإثنين من كل أسبوع.

كما نص البروتوكول على أن تتولى غرفة الطوارئ التابعة لمديرية الشئون الصحية مهمة التنسيق الكامل بين المستشفيات الثلاث في استقبال الحالات المنقولة بسيارات الإسعاف، مع تعيين مسئولي اتصال بكل جهة لضمان سرعة التعامل وجودة الخدمة الطبية المقدمة، إضافة إلى تقييم شهري دوري للمؤشرات الصحية ومتابعة آليات الحوكمة وقياس الأثر لتحسين الأداء.

شدد محافظ كفرالشيخ على أن البروتوكول يمثل نقلة نوعية في إدارة خدمات الطوارئ والاستقبال بالمحافظة، حيث يضمن توحيد الجهود بين مختلف القطاعات الصحية وتفعيل مبدأ التكامل بدلًا من التداخل، مما يسهم في رفع مستوى الرعاية الطبية المقدمة للمواطنين وتحسين مؤشرات الاستجابة السريعة للحالات الحرجة.

أشار محافظ كفرالشيخ إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يولي اهتمامًا خاصًا بتطوير المنظومة الصحية ورفع كفاءة المستشفيات الحكومية والجامعية، مؤكدًا أن محافظة كفرالشيخ كانت وما زالت في طليعة المحافظات التي تعمل على تطبيق النظم الحديثة في الإدارة الصحية والتكامل بين المؤسسات الطبية بما يحقق مفهوم "خدمة طبية واحدة موحدة".

جاء ذلك بحضور الدكتور عمرو البشبيشي، نائب المحافظ، والدكتور إسماعيل إسماعيل إبراهيم، القائم بعمل رئيس جامعة كفرالشيخ، والدكتور محمد أبو السعد، وكيل وزارة الصحة – مقرر المجلس ورئيس الأمانة الفنية، والدكتور طه إسماعيل، عميد كلية الطب، والدكتورة صباح أبوالفتوح، عميد كلية التمريض، والدكتور السيد عبدالسلام، مدير فرع الهيئة العامة للتأمين الصحي، والدكتور أحمد الجنزوري، مدير مرفق الإسعاف، والدكتورة سمر عارف، وكيل مديرية الصحة، والعقيد طبيب أحمد صلاح، مدير مستشفى القوات المسلحة، والدكتور ياسين رمضان، مدير مركز أبحاث أمراض الكبد، والدكتورة ولاء محسن، مدير مركز طب وجراحة العيون، والدكتور أيمن نبيل، مدير بنك الدم، وعدد من القيادات التنفيذية، حيث أعربوا عن تقديرهم لدعم محافظ كفرالشيخ الدائم للقطاع الصحي وتبنيه المبادرات الهادفة إلى تحسين الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.

كفر الشيخ محافظة كفر الشيخ محافظ كفر الشيخ أخبار كفر الشيخ

