جامعة كفر الشيخ تنظم ندوة توعوية عن التنمر وسلبياته بكلية التمريض

نظمت كلية التمريض بجامعة كفر الشيخ، اليوم، ندوة بعنوان «التنمر سلوك مرفوض يخالف قيم الدين والأخلاق»، وذلك تحت رعاية الدكتور إسماعيل القن، رئيس الجامعة، والدكتورة صباح أبو الفتوح، عميد الكلية، وبإشراف إيهاب جاد، مدير رعاية الطلاب بالجامعة.

حاضر في هذه الندوة الشيخ محمد عامر من علماء وزارة الأوقاف، وبمشاركة وكلاء الكلية، وأعضاء هيئة التدريس، وعدد كبير من الطلاب.

تناولت الندوة مفهوم التنمّر وصوره المختلفة، وموقف الإسلام من السلوكيات المؤذية، وأن ديننا الحنيف يدعو إلى الرحمة، والتسامح، واحترام الآخر، وأن التنمّر سلوك لا يليق بالمجتمع المسلم الواعي.

جاءت الندوة في إطار حرص كلية التمريض على تعزيز القيم الأخلاقية والإنسانية بين طلابها، وتأكيد دورهم في نشر ثقافة الاحترام في بيئة التعليم والعمل الصحي.