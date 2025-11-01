محافظ كفر الشيخ: افتتاح المتحف الكبير حدث عالمي يعكس مكانة مصر وريادتها الحضارية

أكد محافظ كفر الشيخ اللواء الدكتور علاء عبدالمعطي، أن افتتاح المتحف المصري الكبير، يُعد حدثًا عالميًا يليق بمكانة مصر وريادتها الحضارية عبر التاريخ، ويُجسد الرؤية الحكيمة للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، في بناء جمهورية جديدة تُعانق الماضي المجيد وتفتح آفاق المستقبل بثقة واقتدار.



وقال المحافظ -في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط- إن افتتاح هذا الصرح العظيم لا يمثل فقط متحفًا للآثار، بل رسالة خالدة تؤكد أن مصر كانت وستظل مركز الحضارة ومُلتقى الإنسانية، وإنجازًا يضاف إلى سجل الإنجازات الوطنية التي يشهدها العالم في ظل القيادة الرشيدة للسيد الرئيس السيسي.

