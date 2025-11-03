ترامب يمنع تصدير رقائق "إنفيديا" الأكثر تقدما إلى الصين

شدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، على أن الولايات المتحدة لن تسمح لشركة إنفيديا ببيع أحدث رقائقها المتقدمة في مجال الذكاء الاصطناعي للصين، مؤكدا في الوقت ذاته أن الشركة ستكون قادرة على مواصلة التعامل التجاري مع بكين في نطاق غير متعلق بتلك التقنيات المتطورة.



وقال ترامب في تصريحات متلفزة وفق ما ذكرته صحيفة (وول ستريت جورنال)، إن سلسلة رقائق بلاك ويل المتقدمة ستبقى حصرية للاستخدام الأمريكي فقط، متابعا "لن نسمح لأية جهة خارج الولايات المتحدة بالحصول على أكثر الرقائق تقدما، سنسمح لهم بالتعامل مع إنفيديا، ولكن ليس فيما يتعلق بالأكثر تقدما".



وأشار ترمب إلى أن علاقته بالصين "جيدة جداً"، معتبراً أنه من الأفضل الحفاظ على علاقات إيجابية مع بكين، مشيدا بالاتفاق التجاري الأخير الذي شمل تعليق قيود صينية على صادرات المعادن النادرة وزيادة مشتريات السلع الزراعية الأمريكية، مقابل خفض بعض الرسوم الأمريكية على الواردات الصينية.



وتطرقت المقابلة أيضا لعدد من الملفات الدولية، منها وقف إطلاق النار في قطاع غزة، والحرب الروسية الأوكرانية، إلى جانب الإغلاق الحكومي الاقتصادي المستمر في الولايات المتحدة.



ودافع ترامب عن السياسات الجمركية التي تبناها، مؤكدا أن الرسوم تحقق عوائد مالية كبيرة للدولة، محذرا من أن إلغاءها سيضر بالاقتصاد الأمريكي، وقال"أعتقد أن اقتصادنا سينهار إذا أبطلت المحكمة العليا الرسوم".



ومن المقرر أن تنظر المحكمة العليا الأمريكية هذا الأسبوع في عدد من الطعون القانونية المتعلقة بسياسات الرسوم التي تبناها ترامب.