وزير الخارجية: مصر ستتخذ كافة الإجراءات التي يكفلها ميثاق الأمم المتحدة لحماية أمنها المائي
زلزال قوي يضرب مزار الشريف بأفغانستان.. 20 قتـ.ـيلا وأكثر من 300 مصاب
أمطار ورياح.. حالة الطقس اليوم الاثنين 3 نوفمبر 2025
اغلاق الحكومة الأمريكية يسبب اضطرابات كبيرة بالحركة الجوية
إسرائيل تكشف هوية جثث الأسرى الثلاثة التي سلمتها كتائب القسام
ترامب يمنع تصدير رقائق "إنفيديا" الأكثر تقدما إلى الصين
ارتفاع عدد ضحايا زلزال أفغانستان إلى 20 قتيلا و 320 مصابا
إنهاء النزاعات في أفريقيا.. تفاصيل جولة الحوار الاستراتيجي بين مصر وأمريكا
مصرع 20 أشخاص وإصابة 320 آخرين في زلزال بأفغانستان
أمطار على الإسكندرية مع استمرار حركة الملاحة بالميناء
جوجل تتفوق على آبل.. أندرويد يحظر 10 مليارات محاولة احتيال شهريا
تجديد البطاقة الشخصية للمصريين بالخارج.. الخطوات والمستندات المطلوبة
ترامب يمنع تصدير رقائق "إنفيديا" الأكثر تقدما إلى الصين

شدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، على أن الولايات المتحدة لن تسمح لشركة إنفيديا ببيع أحدث رقائقها المتقدمة في مجال الذكاء الاصطناعي للصين، مؤكدا في الوقت ذاته أن الشركة ستكون قادرة على مواصلة التعامل التجاري مع بكين في نطاق غير متعلق بتلك التقنيات المتطورة.


وقال ترامب في تصريحات متلفزة وفق ما ذكرته صحيفة (وول ستريت جورنال)، إن سلسلة رقائق بلاك ويل المتقدمة ستبقى حصرية للاستخدام الأمريكي فقط، متابعا "لن نسمح لأية جهة خارج الولايات المتحدة بالحصول على أكثر الرقائق تقدما، سنسمح لهم بالتعامل مع إنفيديا، ولكن ليس فيما يتعلق بالأكثر تقدما".


وأشار ترمب إلى أن علاقته بالصين "جيدة جداً"، معتبراً أنه من الأفضل الحفاظ على علاقات إيجابية مع بكين، مشيدا بالاتفاق التجاري الأخير الذي شمل تعليق قيود صينية على صادرات المعادن النادرة وزيادة مشتريات السلع الزراعية الأمريكية، مقابل خفض بعض الرسوم الأمريكية على الواردات الصينية.


وتطرقت المقابلة أيضا لعدد من الملفات الدولية، منها وقف إطلاق النار في قطاع غزة، والحرب الروسية الأوكرانية، إلى جانب الإغلاق الحكومي الاقتصادي المستمر في الولايات المتحدة.


ودافع ترامب عن السياسات الجمركية التي تبناها، مؤكدا أن الرسوم تحقق عوائد مالية كبيرة للدولة، محذرا من أن إلغاءها سيضر بالاقتصاد الأمريكي، وقال"أعتقد أن اقتصادنا سينهار إذا أبطلت المحكمة العليا الرسوم".


ومن المقرر أن تنظر المحكمة العليا الأمريكية هذا الأسبوع في عدد من الطعون القانونية المتعلقة بسياسات الرسوم التي تبناها ترامب.

