اتفرج على الخامة.. سيراميكا كليوباترا يحتفل بصدارة الدوري المصري
الوزير عاشور يستعرض في اليونسكو مسارين جديدين بمنظومة التعليم العالي
100 مليون دولار لتمويل دراسات ومشروعات تنموية بدول حوض النيل الجنوبي
الإبلاغ عن محاولة استيلاء على سفينة قبالة سواحل الصومال
بيت آل غبّان.. ذاكرة مدينة القصير التي قاومت الملح والسنين | عمره أربعة قرون ونصف
ترقب مصري.. كاف يجري قرعة دوري أبطال إفريقيا والكونفيدرالية اليوم
108 رحلات دولية تهبط بالغردقة اليوم.. وإشغالات فندقية تواصل الصعود مع قرب الموسم الشتوي
مطار مرسى علم يستقبل دفعة جديدة من السائحين مع انتعاش ملحوظ في الحركة الجوية
منال عوض: مصر تحقق تقدمًا ملموسًا نحو أهدافها المناخية وتستعد لتحقيق 42% طاقة نظيفة بحلول 2030
رمضان السيد: توروب لا يختلف كثيرًا عن المدرب السابق ريبيرو
وزير الخارجية: نثق في رؤية ترامب لإنهاء الحروب والصراعات
خبير تربوي يكشف أسباب تمسك التعليم بتطبيق نظام التقييمات المستمرة في المدارس
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
المنوفي: إنشاء 50 صومعة جديدة خطوة استراتيجية لحماية الأمن الغذائي

ولاء عبد الكريم

أشاد حازم المنوفي، رئيس جمعية "عين" لحماية التاجر والمستهلك وعضو شعبة المواد الغذائية باتحاد الغرف التجارية، بتصريحات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال كلمته أمام قمة قادة التحالف العالمي لمكافحة الفقر والجوع بالعاصمة القطرية الدوحة، والتي أعلن فيها عن استهداف الدولة إنشاء 50 صومعة جديدة في 17 محافظة لزيادة السعة التخزينية للقمح إلى 1.5 مليون طن.

وقال المنوفي، إن هذا التوجه يعكس رؤية الدولة الاستباقية لتعزيز الأمن الغذائي، وضمان توافر السلع الاستراتيجية بشكل مستدام، مؤكداً أن زيادة الطاقة التخزينية ستسهم في تقليل الفاقد من القمح الناتج عن سوء التخزين أو الاعتماد على طرق تقليدية، مما ينعكس إيجاباً على استقرار الأسعار في الأسواق المحلية ويحمي المستهلك من تقلبات الأسعار العالمية.

وأضاف أن مشروع الصوامع الجديدة يمثل ركيزة أساسية في استراتيجية الدولة لتحقيق الاكتفاء الذاتي من السلع الغذائية، وتأكيداً على حرص القيادة السياسية على تأمين احتياجات المواطنين في ظل التحديات الاقتصادية العالمية.

وأشار المنوفي، إلى أن إنشاء هذه الصوامع في عدد كبير من المحافظات سيُسهم كذلك في دعم الفلاح المصري عبر تقليل فترات النقل والتخزين، ما يحد من التكاليف المضافة على المنتج النهائي، موضحاً أن هذا المشروع يأتي ضمن خطة شاملة لرفع كفاءة سلاسل الإمداد والتوزيع وتحسين جودة الغذاء في مصر.

واختتم المنوفي تصريحه قائلاً:

نُثمّن الجهود الكبيرة التي تبذلها الحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي في ملف الأمن الغذائي، وندعم كل المبادرات الهادفة إلى تحقيق استقرار السوق وحماية المستهلك المصري. إن الاستثمار في البنية التحتية للتخزين هو استثمار في مستقبل الغذاء والأمن القومي.

ترامب: القوات الأمريكية تنتشر على الأرض في نيجيريا وسنوجه ضربات جوية

تعديل وزاري جديد.. مصطفى بكري يعلن مفاجأة| فيديو

بعد التسريبات.. إسرائيل تعتقل المدعية العسكرية العامة ورئيس النيابة

موعد مباراة الأهلي ضد سيراميكا كليوباترا في نصف نهائي السوبر المصري

كاف يعلن تصنيف الفرق المشاركة في دور المجموعات للكونفيدرالية 2025-2026

الري: لدينا مركز تنبؤ يتوقع أماكن سقوط الأمطار قبلها بثلاثة أيام

5 أعمال بعد الفجر تمحي الذنوب وتفتح لك أبواب الرزق.. لا تفوت ثوابها

شيكابالا ينتقد تصرف الاهلي الأخير مع الزمالك: مينفعش نعمل كده

المشاط تناقش الأوضاع الإقتصادية في إفريقيا خلال مشاركتها بفعالية CNN International

زلزال بقوة 6.4 درجة يضرب الساحل الشرقي لجزيرة كامتشاتكا الروسية

تركيا تقلل اعتمادها على النفط الروسي

تركيا تقلل اعتمادها على النفط الروسي بسبب العقوبات

بمظهر مختلف.. شاهد أحدث سيارة كهربائية من فولكس فاجن

مونيكا ويليام تكتب: رسائل القوة الروسية وإرباك الاستراتيجية الأمريكية

كريمة أبو العينين تكتب: لم نخطئ ومع ذلك خسرنا !!

هبة مصطفى تكتب: الأحفاد يحيون ذكرى الأجداد

إلهام أبو الفتح تكتب: الحقيقة فاقت الخيال

نجاة عبدالرحمن تكتب: المتحف المصري الكبير.. ذاكرة أمة تولد من جديد

