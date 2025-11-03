المنوفي: إنشاء 50 صومعة جديدة خطوة استراتيجية لحماية الأمن الغذائي

أشاد حازم المنوفي، رئيس جمعية "عين" لحماية التاجر والمستهلك وعضو شعبة المواد الغذائية باتحاد الغرف التجارية، بتصريحات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال كلمته أمام قمة قادة التحالف العالمي لمكافحة الفقر والجوع بالعاصمة القطرية الدوحة، والتي أعلن فيها عن استهداف الدولة إنشاء 50 صومعة جديدة في 17 محافظة لزيادة السعة التخزينية للقمح إلى 1.5 مليون طن.

وقال المنوفي، إن هذا التوجه يعكس رؤية الدولة الاستباقية لتعزيز الأمن الغذائي، وضمان توافر السلع الاستراتيجية بشكل مستدام، مؤكداً أن زيادة الطاقة التخزينية ستسهم في تقليل الفاقد من القمح الناتج عن سوء التخزين أو الاعتماد على طرق تقليدية، مما ينعكس إيجاباً على استقرار الأسعار في الأسواق المحلية ويحمي المستهلك من تقلبات الأسعار العالمية.

وأضاف أن مشروع الصوامع الجديدة يمثل ركيزة أساسية في استراتيجية الدولة لتحقيق الاكتفاء الذاتي من السلع الغذائية، وتأكيداً على حرص القيادة السياسية على تأمين احتياجات المواطنين في ظل التحديات الاقتصادية العالمية.

وأشار المنوفي، إلى أن إنشاء هذه الصوامع في عدد كبير من المحافظات سيُسهم كذلك في دعم الفلاح المصري عبر تقليل فترات النقل والتخزين، ما يحد من التكاليف المضافة على المنتج النهائي، موضحاً أن هذا المشروع يأتي ضمن خطة شاملة لرفع كفاءة سلاسل الإمداد والتوزيع وتحسين جودة الغذاء في مصر.

واختتم المنوفي تصريحه قائلاً:

نُثمّن الجهود الكبيرة التي تبذلها الحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي في ملف الأمن الغذائي، وندعم كل المبادرات الهادفة إلى تحقيق استقرار السوق وحماية المستهلك المصري. إن الاستثمار في البنية التحتية للتخزين هو استثمار في مستقبل الغذاء والأمن القومي.