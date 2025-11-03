رئيس الوزراء يلتقي نظيره القطري بالعاصمة "الدوحة"لبحث ملفات التعاون المشتركة

التقي الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء نظيره القطريالشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني بالعاصمة القطرية الدوحة لبحث عدد من ملفات التعاون المشتركة.

وذلك علي هامش حضور الدكتور مصطفى مدبولي القمة الأولى لقادة التحالف العالمي لمكافحة الفقر والجوع في الدوحة .



وكان قد ألقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، كلمة اليوم، خلال مشاركته، نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في القمة الأولى لقادة التحالف العالمي لمكافحة الجوع والفقر، والتي تنعقد في العاصمة القطرية "الدوحة".

وأعرب رئيس الوزراء، في مُستهل كلمته، عن تقديره البالغ لدولة قطر الشقيقة لاستضافتها هذه القمة المُهمة، ولحفاوة الاستقبال وكرم الضيافة، مُشيدًا بالجهود المُتميزة التي بذلتها الرئاسة المشتركة للبرازيل وإسبانيا في قيادة التحالف العالمي لمكافحة الجوع والفقر.

وقال الدكتور مصطفى مدبولي: لا يزال الجوع والفقر من أكثر التحديات إلحاحًا في عصرنا، مشيرًا إلى وجود أكثر من ملياري شخص حول العالم يُعانون من انعدام الأمن الغذائي بدرجاتٍ متفاوتة، بينما يعاني شخص من بين كل خمسةٍ أشخاص في أفريقيا من الجوع يوميًا.

وأوضح رئيس الوزراء أن المجاعة في غزة تُجسد بوضوح كيف تُدمر الصراعات حياة الأشخاص، وتحرمهم من حقوقهم الأساسية.