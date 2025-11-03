قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
نجم الزمالك الأسبق: بيراميدز الأقرب للسوبر.. وعبدالرؤوف مستقبل القلعة البيضاء
تطورات حالة الطقس.. الأرصاد تكشف خريطة سقوط الأمطار وشدتها على المحافظات
الزمالك يتصدر مجموعة نارية في الكونفدرالية الإفريقية
كيف يقيم طلاب الصف الأول الثانوي "العام والبكالوريا"؟|التعليم تحسم الجدل
إعلامية شهيرة تعلن سفرها إلى ألمانيا للعلاج.. تفاصيل
غارة إسرائيلية تستهدف سيارة بقضاء النبطية جنوبي لبنان
دفاع ضحايا جريمة الهرم يقدم لجهات التحقيق شهادات ميلاد الأطفال الثلاثة
أتربة ورمال وأمطار رعدية.. الأرصاد تعلن تفاصيل جديدة بشأن حالة الجو
صدام بين الزمالك والمصري.. نتائج قرعة مجموعات الكونفدرالية 2025- 2026
المنشآت الفندقية: مصر لا تُهدي العالم متحفًا بل حضارة تُضيء المستقبل
جدل واسع حول سيارة "بورش إسعاف" في افتتاح المتحف المصري الكبير.. والرعاية الصحية ترد
ضبط متهمين حاولوا إجبار سائحة على ركوب عربة حنطور بالإسكندرية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

وزير الكهرباء يبحث مع رئيس مجموعة "كوبولوزيس" اليونانية تطور الأعمال في مشروع الربط الكهربائي

وزير الكهرباء ونظيره اليوناني
وزير الكهرباء ونظيره اليوناني
وفاء نور الدين

التقى الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة ، ديمتريس كوبولوزيس رئيس مجموعة شركات كوبولوزيس اليونانية القائمة على تنفيذ مشروع الربط الكهربائي بين مصر وأوروبا عبر اليونان، والوفد المرافق له، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية، وذلك لبحث ومتابعة مستجدات التنفيذ وتطور الأعمال في مشروع الربط الكهربائي بين شبكة الكهرباء في مصر، وبين شبكة الكهرباء الأوروبية عبر الربط الكهربائي مع اليونان، وكذلك استكمال التمويل من قبل مفوضية الاتحاد الأوروبي، ودعم وتعزيز أوجه التعاون والشراكة في مجال الطاقات الجديدة والمتجددة.

تناول اللقاء استعراض آخر المستجدات وتطورات مشروع الربط الكهربائي المصري الأوروبي من خلال مشروع الربط المباشر مع اليونان والتفاوض مع عدد من الشركاء الأوروبيين ومن بينهم بنك الاستثمار الأوروبي والبنوك اليونانية الذين أبدوا استعدادهم لتمويل المشروع في ضوء اتفاق التعاون الذى تم توقيعه منذ أسابيع بحضور وزراء الكهرباء والطاقة المتجددة في مصر، والطاقة والبيئة فى اليونان ، لإنهاء الدراسات الفنية والاقتصادية لمشروع الربط الكهربائي، وناقش اللقاء مستقبل الطاقات المتجددة وتعظيم العوائد والاستفادة من الموارد الطبيعية فى مصر، حيث يقوم المشروع على تصدير 300 ميجاوات من الطاقة المتجددة من مصر إلى أوروبا من خلال إقامة عدد من مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، في إطار استراتيجية الدولة وخطة عمل وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة الخاصة بالتوسع في مشروعات الطاقات المتجددة، شمل اللقاء مناقشات مطولة حول أماكن إقامة المشروعات ومد خطوط نقل الطاقة المولدة، وكذلك نتائج الاجتماعات بين مشغلي الشبكة الكهربائية في مصر واليونان وبين مطور المشروع، وتطوير وتدعيم الشبكة الموحدة في البلدين ومدى الاستعداد لاستيعاب القدرات الجديدة لنقل الطاقة إلى الشبكة الكهربائية الأوربية.

قال الدكتور محمود عصمت أن التعاون المصري اليوناني في مجالات الطاقة المتجددة يكتسب أهميته من العلاقات الوطيدة والمتميزة والممتدة والشراكة بين الدولتين، وفى ضوء الأهمية الاستراتيجية للمشروع كونه جسرا لنقل الطاقة النظيفة من مصر إلى الاتحاد الأوروبي والذى قام بإدراج المشروع ضمن قائمة مشروعات الربط الكهربائي الذى يقوم بتمويلها الاتحاد، مؤكدا التوجه الاستراتيجي لدعم وتعزيز مشروعات الربط الكهربائي والتكامل مع شبكات الدول المجاورة ، موضحا ان مشروع الربط الكهربائي بين مصر واليونان يمثل اهمية بالغة لتحقيق التنمية المستدامة ويأتي فى اطار استراتيجية عامة للربط الكهربائي مع الشبكة الكهربائية الأوروبية لتصبح مصر مركزًا إقليميًا لتبادل الطاقة، وجسرا لنقل وتبادل الكهرباء بين قارات العالم الثلاث، مشيرا إلى أهمية مشروعات الربط بصفة عامة ومشروع الربط مع اليونان بصفة خاصة، انطلاقا من رؤية الرئيس عبدالفتاح السيسي وتفعيلاً لسياسة الحكومة التي تهدف إلى الاعتماد على الطاقات المتجددة وخفض استخدام الوقود التقليدي وهو ما يقوم عليه مشروع الربط مع اليونان، لتعظيم العوائد وحسن إدارة واستغلال مصادر الطاقات المتجددة، مضيفا أن هناك رغبة وعمل من قبل الحكومتين في مصر واليونان لإنهاء المشروع نظرا لما سيحققه من فوائد اقتصادية للبلدين.

الكهرباء وزير الكهرباء الربط الكهربائي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب عيار 21

هبوط جديد يضرب سعر الذهب اليوم.. وعيار 21 يفقد 560 جنيهًا من قيمته

الدكتور مصطفى مدبولي

تعديل وزاري جديد.. مصطفى بكري يعلن مفاجأة| فيديو

ترامب

ترامب: القوات الأمريكية تنتشر على الأرض في نيجيريا وسنوجه ضربات جوية

عمرو أديب

عمرو أديب يعلن انتهاء عمله الإعلامي: عملت كل حاجة في الشغلانة.. فيديو

يفعات تومر يروشالمي

بعد التسريبات.. إسرائيل تعتقل المدعية العسكرية العامة ورئيس النيابة

شيكابالا

شيكابالا ينتقد تصرف الاهلي الأخير مع الزمالك: مينفعش نعمل كده

5 أعمال بعد الفجر تمحي الذنوب

5 أعمال بعد الفجر تمحي الذنوب وتفتح لك أبواب الرزق.. لا تفوت ثوابها

الدولار

وفقا لٱخر تحديث.. سعر الدولار اليوم الإثنين

ترشيحاتنا

سيراميكا

مقارنة بالأرقام بين الأهلي وسيراميكا كليوباترا.. تفاصيل

إمام عاشور

إمام عاشور مع بعثة الأهلي.. صورة

أحمد حسن

أحمد حسن : الزمالك يضم أحمد شريف لرحلة السوبر المصري

بالصور

هيونداي تكشف عن سيارتها الكهربائية ELEXIO بسعر عالمي مفاجئ

هيونداي elexio
هيونداي elexio
هيونداي elexio

كاديلاك سيليستيك تثير الجدل بزيادة سعر قياسية

كاديلاك
كاديلاك
كاديلاك

بمظهر مختلف.. شاهد أحدث سيارة كهربائية من فولكس فاجن

فولكس فاجن
فولكس فاجن
فولكس فاجن

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مونيكا وليم

مونيكا ويليام تكتب: رسائل القوة الروسية وإرباك الاستراتيجية الأمريكية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لم نخطئ ومع ذلك خسرنا !!

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: الأحفاد يحيون ذكرى الأجداد

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الحقيقة فاقت الخيال

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: المتحف المصري الكبير.. ذاكرة أمة تولد من جديد

المزيد