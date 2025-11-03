قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
برلمان

نائبة: نحتاج فتح أنواع من السياحة فى مصر لجذب 30 مليون أجنبي

النائبة أماني الشعولي - أمين سر لجنة السياحة والطيران المدني بمجلس النواب
النائبة أماني الشعولي - أمين سر لجنة السياحة والطيران المدني بمجلس النواب
معتز الخصوصي

قالت النائبة أماني الشعولي، أمين سر لجنة السياحة والطيران المدني بمجلس النواب: “إننا فى حاجة إلى فتح أنواع مختلفة من السياحة فى مصر، لكى نصل إلى المستهدف وهو جذب 30 مليون سائح فى مصر”.

وأضافت “الشعولي”، في تصريحات لـ"صدى البلد": “يجب أن نظهر للعالم كله أن مصر لا تعتمد على نوع واحد من السياحة متمثلة فى سياحة الآثار، ولكننا لدينا أيضا سياحة دينية مثل مسار العائلة المقدسة وزيارة مساجد آل البيت وسياحة علاجية فى سيوة، نستطيع أن نجذب من خلالها أكثر من 30 مليون سائح إلى مصر”.

وأشارت أمين سر لجنة السياحة والطيران المدني بمجلس النواب إلى أن الاتجاه نحو أنواع جديدة من السياحة يأتي فى ضوء توجيهات الدولة لكى تكون السياحة رقم واحد فى مصر، وأن تكون هي المصدر الأساسي للعملة الصعبة.

وكان قد أكد شريف فتحي، وزير السياحة والأثار، أن الجميع في دول العالم سعداء بأفتتاح المتحف المصري الكبير، ومبهورين بما تم في حفل الإفتتاح.

وقال شريف فتحي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “الحكاية”، عبر فضائية “إم بي سي مصر”، أن المصريون بناءون، والتاريخ بكل حقائبه منذ الدولة القديمة حتى العصر الحديث أثبت ذلك، إضالة إلى أن الحضارة لا يمكن أن تقوم إلأ بوجود السلام.

وتابع وزير السياحة والأثار، أن انجاز المتحف المصري الكبير كبير، وكان عليا مسئولية وعبئ أن يخرج حفل إفتتاح المتحف تتويج لجميع من عمل في المتحف المصري الكبير حتى إكتمال المشروع.

وأكد شريف فتحي، وزير السياحة والأثار، أن كل جهات الدولة ساهمت في مشروع المتحف المصري الكبير، إضافة إلى التعاون مع اليابان التي كلفت مشرع المتحف بنسبة قاربت 82% من التكلفة الإجمالية عن طريق قرض ميسر سيتم سداده على فترة طويلة.

وقال شريف فتحي ، أن المتحف المصري الكبير صرح حضاري يرفع أداسم مصر ويضعها في مصاف الدول التي لديها عجائب الدنيا، معلقا "العالم كله سعيد بمصر وسعيد بحفل الإفتتاح"

وتابع وزير السياحة والأثار، أن الإقبال من السائحين على مصر كبير، ونعمل بسياسة جديدة لتنويع الأنماط السياحية، وليس الإعتماد على نمط واحد فقط، ولدينا تنوع سياحي الأفضل في العالم وسيضاف إليها المتحف المصري الكبير.

وأشار شريف فتحي إلى أنه نتوقع أن يكون هناك اقبال كبير على المتحف المصري الكبير، ولكن سنعمل على تنظيم مواعيد الدخول وسيكون لدينا أولوية لحضور المواطن المصري، وسيكون هناك مواعيد للسائحين.

السياحة سياحة الآثار مساجد آل البيت سياحة علاجية 30 مليون سائح

