قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
نجم الزمالك الأسبق: بيراميدز الأقرب للسوبر.. وعبدالرؤوف مستقبل القلعة البيضاء
تطورات حالة الطقس.. الأرصاد تكشف خريطة سقوط الأمطار وشدتها على المحافظات
الزمالك يتصدر مجموعة نارية في الكونفدرالية الإفريقية
كيف يقيم طلاب الصف الأول الثانوي "العام والبكالوريا"؟|التعليم تحسم الجدل
إعلامية شهيرة تعلن سفرها إلى ألمانيا للعلاج.. تفاصيل
غارة إسرائيلية تستهدف سيارة بقضاء النبطية جنوبي لبنان
دفاع ضحايا جريمة الهرم يقدم لجهات التحقيق شهادات ميلاد الأطفال الثلاثة
أتربة ورمال وأمطار رعدية.. الأرصاد تعلن تفاصيل جديدة بشأن حالة الجو
صدام بين الزمالك والمصري.. نتائج قرعة مجموعات الكونفدرالية 2025- 2026
المنشآت الفندقية: مصر لا تُهدي العالم متحفًا بل حضارة تُضيء المستقبل
جدل واسع حول سيارة "بورش إسعاف" في افتتاح المتحف المصري الكبير.. والرعاية الصحية ترد
ضبط متهمين حاولوا إجبار سائحة على ركوب عربة حنطور بالإسكندرية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

الكنيست الإسرائيلي يناقش مشروع قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين

الكنيست الإسرائيلي
الكنيست الإسرائيلي
البهى عمرو

قالت دانا أبو شمسية، مراسلة القاهرة الإخبارية من القدس المحتلة، إن مشروع قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين، والذي تصفه وسائل الإعلام الإسرائيلية بـ«الملطخة أيديهم بالدماء»، يهدف لمعاقبة الفلسطينيين منفذي العمليات ضد أهداف إسرائيلية، موضحة أن القانون لن يكون بأثر رجعي، أي أنه لن يشمل الأسرى المحكومين حالياً والمتواجدين في السجون الإسرائيلية، بل سيطبق على الحالات الجديدة منذ تاريخ إقراره في الكنيست.

وأشارت مراسلة قناة القاهرة الإخبارية، إلى أن مشروع القانون طرح من قبل عضو الكنيست إيتمار بن جفير، وأنه جزء من شروط بقائه في الحكومة الإسرائيلية خلال الأشهر الماضية، ناقلة عن مسؤول ملف الأسرى لدى الجيش الإسرائيلي أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يدعم هذا المشروع.

وتابعت أبو شمسية، أن لجنة الأمن القومي الإسرائيلية اجتمعت مؤخراً لمناقشة مشروع القانون، مشيرة إلى أن تمريره في القراءات الأولى أو التمهيدية يبدو ممكنًا إذا لم تُعترض عليه الأطراف الأخرى.

https://www.youtube.com/shorts/69gTd5ysX2Q

الكنيست الإسرائيلي فلسطين الأسرى الفلسطينيين الفلسطينيين القدس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب عيار 21

هبوط جديد يضرب سعر الذهب اليوم.. وعيار 21 يفقد 560 جنيهًا من قيمته

الدكتور مصطفى مدبولي

تعديل وزاري جديد.. مصطفى بكري يعلن مفاجأة| فيديو

ترامب

ترامب: القوات الأمريكية تنتشر على الأرض في نيجيريا وسنوجه ضربات جوية

عمرو أديب

عمرو أديب يعلن انتهاء عمله الإعلامي: عملت كل حاجة في الشغلانة.. فيديو

يفعات تومر يروشالمي

بعد التسريبات.. إسرائيل تعتقل المدعية العسكرية العامة ورئيس النيابة

شيكابالا

شيكابالا ينتقد تصرف الاهلي الأخير مع الزمالك: مينفعش نعمل كده

5 أعمال بعد الفجر تمحي الذنوب

5 أعمال بعد الفجر تمحي الذنوب وتفتح لك أبواب الرزق.. لا تفوت ثوابها

الدولار

وفقا لٱخر تحديث.. سعر الدولار اليوم الإثنين

ترشيحاتنا

موظفات البنك

تزامنا مع شهر التوعية بسرطان الثدي.. البنك الأهلي الكويتي ينظم ندوة توعوية

5 فواكه تساعد على التحكم في ارتفاع حمض البوليك

5 فواكه تساعد على التحكم في ارتفاع حمض اليوريك

برج العذراء

برج العذراء.. حظك اليوم الاثنين 3 نوفمبر 2025: سداد جميع ديونك

بالصور

هيونداي تكشف عن سيارتها الكهربائية ELEXIO بسعر عالمي مفاجئ

هيونداي elexio
هيونداي elexio
هيونداي elexio

كاديلاك سيليستيك تثير الجدل بزيادة سعر قياسية

كاديلاك
كاديلاك
كاديلاك

بمظهر مختلف.. شاهد أحدث سيارة كهربائية من فولكس فاجن

فولكس فاجن
فولكس فاجن
فولكس فاجن

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مونيكا وليم

مونيكا ويليام تكتب: رسائل القوة الروسية وإرباك الاستراتيجية الأمريكية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لم نخطئ ومع ذلك خسرنا !!

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: الأحفاد يحيون ذكرى الأجداد

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الحقيقة فاقت الخيال

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: المتحف المصري الكبير.. ذاكرة أمة تولد من جديد

المزيد