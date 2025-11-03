الكنيست الإسرائيلي يناقش مشروع قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين

قالت دانا أبو شمسية، مراسلة القاهرة الإخبارية من القدس المحتلة، إن مشروع قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين، والذي تصفه وسائل الإعلام الإسرائيلية بـ«الملطخة أيديهم بالدماء»، يهدف لمعاقبة الفلسطينيين منفذي العمليات ضد أهداف إسرائيلية، موضحة أن القانون لن يكون بأثر رجعي، أي أنه لن يشمل الأسرى المحكومين حالياً والمتواجدين في السجون الإسرائيلية، بل سيطبق على الحالات الجديدة منذ تاريخ إقراره في الكنيست.

وأشارت مراسلة قناة القاهرة الإخبارية، إلى أن مشروع القانون طرح من قبل عضو الكنيست إيتمار بن جفير، وأنه جزء من شروط بقائه في الحكومة الإسرائيلية خلال الأشهر الماضية، ناقلة عن مسؤول ملف الأسرى لدى الجيش الإسرائيلي أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يدعم هذا المشروع.

وتابعت أبو شمسية، أن لجنة الأمن القومي الإسرائيلية اجتمعت مؤخراً لمناقشة مشروع القانون، مشيرة إلى أن تمريره في القراءات الأولى أو التمهيدية يبدو ممكنًا إذا لم تُعترض عليه الأطراف الأخرى.

