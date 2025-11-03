انطلاق المؤتمر العربي الآسيوي للتكنولوجيا الحيوية بمكتبة الإسكندرية بمشاركة علماء من 13 دولة

تشارك مكتبة الإسكندرية بالتعاون مع الجمعية العربية للهندسة الوراثية والبيوتكنولوجي بالمركز القومي للبحوث في تنظيم المؤتمر العربي الآسيوي السنوي للتكنولوجيا الحيوية، والذي يأتي هذا العام تحت شعار "التكنولوجيا الحيوية الصحراوية واستدامة الحياة في المناطق القاحلة"، وذلك يومي 5 و6 نوفمبر 2025 الساعة التاسعة صباحًا بقاعة المحاضرات بمركز المؤتمرات بمكتبة الإسكندرية.

يشارك في المؤتمر العديد من المؤسسات العلمية ومنها جامعة بنها الأهلية وجامعة عمان الأهلية بالأردن واتحاد جمعيات التكنولوجيا الحيوية الزراعية بالهند، وذلك بالتعاون مع برنامج دراسات التنمية المستدامة وبناء قدرات الشباب ودعم العلاقات الإفريقية ومركز الدارسات والبرامج الخاصة بقطاع البحث الأكاديمي بمكتبة الإسكندرية.

يهدف المؤتمر إلى مناقشة كيفية الاستدامة وتكييف الحياة في البيئات القاحلة وشبه القاحلة في منطقتنا العربية، كما يتناول التحديات الملحة التي يفرضها تغير المناخ وانعدام الأمن الغذائي على العالم.

يستضيف المؤتمر هذا العام علماء وخبراء ومحاضرين بارزين من مصر والسودان والأردن وتونس وألمانيا والسويد والولايات المتحدة الأمريكية وماليزيا والهند والصين وبولندا وكندا وبلغاريا، بالإضافة إلى ممثلين عن بعض المنظمات الدولية مثل منظمة الأغذية والزراعة (الفاو)، والجهاز المصري للملكية الفكرية والمجلس القومي للمرأة ومركز البحوث الزراعية ومركز بحوث الصحراء.