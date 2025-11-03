قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
نجم الزمالك الأسبق: بيراميدز الأقرب للسوبر.. وعبدالرؤوف مستقبل القلعة البيضاء
تطورات حالة الطقس.. الأرصاد تكشف خريطة سقوط الأمطار وشدتها على المحافظات
الزمالك يتصدر مجموعة نارية في الكونفدرالية الإفريقية
كيف يقيم طلاب الصف الأول الثانوي "العام والبكالوريا"؟|التعليم تحسم الجدل
إعلامية شهيرة تعلن سفرها إلى ألمانيا للعلاج.. تفاصيل
غارة إسرائيلية تستهدف سيارة بقضاء النبطية جنوبي لبنان
دفاع ضحايا جريمة الهرم يقدم لجهات التحقيق شهادات ميلاد الأطفال الثلاثة
أتربة ورمال وأمطار رعدية.. الأرصاد تعلن تفاصيل جديدة بشأن حالة الجو
صدام بين الزمالك والمصري.. نتائج قرعة مجموعات الكونفدرالية 2025- 2026
المنشآت الفندقية: مصر لا تُهدي العالم متحفًا بل حضارة تُضيء المستقبل
جدل واسع حول سيارة "بورش إسعاف" في افتتاح المتحف المصري الكبير.. والرعاية الصحية ترد
ضبط متهمين حاولوا إجبار سائحة على ركوب عربة حنطور بالإسكندرية
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

انطلاق المؤتمر العربي الآسيوي للتكنولوجيا الحيوية بمكتبة الإسكندرية بمشاركة علماء من 13 دولة

المؤتمر العربي الأسيوي بمكتبة الإسكندرية
المؤتمر العربي الأسيوي بمكتبة الإسكندرية
أحمد بسيوني

تشارك مكتبة الإسكندرية بالتعاون مع الجمعية العربية للهندسة الوراثية والبيوتكنولوجي بالمركز القومي للبحوث في تنظيم المؤتمر العربي الآسيوي السنوي للتكنولوجيا الحيوية، والذي يأتي هذا العام تحت شعار "التكنولوجيا الحيوية الصحراوية واستدامة الحياة في المناطق القاحلة"، وذلك يومي 5 و6 نوفمبر 2025 الساعة التاسعة صباحًا بقاعة المحاضرات بمركز المؤتمرات بمكتبة الإسكندرية.
يشارك في المؤتمر العديد من المؤسسات العلمية ومنها جامعة بنها الأهلية وجامعة عمان الأهلية بالأردن واتحاد جمعيات التكنولوجيا الحيوية الزراعية بالهند، وذلك بالتعاون مع برنامج دراسات التنمية المستدامة وبناء قدرات الشباب ودعم العلاقات الإفريقية ومركز الدارسات والبرامج الخاصة بقطاع البحث الأكاديمي بمكتبة الإسكندرية.
يهدف المؤتمر إلى مناقشة كيفية الاستدامة وتكييف الحياة في البيئات القاحلة وشبه القاحلة في منطقتنا العربية، كما يتناول التحديات الملحة التي يفرضها تغير المناخ وانعدام الأمن الغذائي على العالم.
يستضيف المؤتمر هذا العام علماء وخبراء ومحاضرين بارزين من مصر والسودان والأردن وتونس وألمانيا والسويد والولايات المتحدة الأمريكية وماليزيا والهند والصين وبولندا وكندا وبلغاريا، بالإضافة إلى ممثلين عن بعض المنظمات الدولية مثل منظمة الأغذية والزراعة (الفاو)، والجهاز المصري للملكية الفكرية والمجلس القومي للمرأة ومركز البحوث الزراعية ومركز بحوث الصحراء.

