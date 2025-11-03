قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أنباء عن سيطرة الجيش السوداني على مدينة بارا في ولاية شمال كردفان
موعد صرف معاش تكافل وكرامة شهر نوفمبر 2025 وطريقة الاستعلام
تجمع دبلوماسي رفيع في أنقرة لإعادة إعمار غزة واتهامات للاحتلال بخرق الاتفاق
الترويج لفرص الاستثمار بمصر أمام كبرى شركات البترول والتعدين الدولية
إسماعيل الليثي يعود لشيماء سعيد بمفاجأة في عيد ميلادها
قرار عاجل بشأن صديقة ضحية الهرم بعد الاستماع لأقوالها
وزارة الصحة بغزة: مستشفيات القطاع استقبلت 10 شهداء خلال 24 ساعة
الصحة: إصابة 25 شخصا في انقلاب ميني باص تابع لوزارة الشباب والرياضة
شبكة أمريكية: افتتاح المتحف الكبير رسالة عالمية تؤكد استعادة مصر لريادتها
أول فرقة محجبات | المايسترو إيمان الجنيدي تكشف لـ “صدى البلد” كواليس مشاركتها كقائد أوركسترا المتحف الكبير
سموتريتش يثير الجدل: هل دبر نائب المدعي العسكري محاولة إنهاء حياته لإتلاف الأدلة؟
الصحة اللبنانية: شهيد و7 مصابين في غارة إسرائيلية على قضاء النبطية
محافظات

رئيس صرف الإسكندرية يتفقد محطة الرأس السوداء لمتابعة جاهزيتها الفنية

اللواء محمود نافع بمحطة الرأس السوداء
اللواء محمود نافع بمحطة الرأس السوداء
أحمد بسيوني

أجرى اللواء "محمود نافع" رئيس مجلس إدارة شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، جولة ميدانية تفقد خلالها محطة رفع الرأس السوداء، وذلك في إطار حرص الشركة على المتابعة الدورية للمحطات وضمان كفاءتها التشغيلية.

وخلال جولته، تابع “نافع” الحالة الفنية للمعدات ومدى انتظام سير العمل بالمحطة، مؤكدًا على أهمية الصيانة الدورية والالتزام بالخطة الزمنية المعتمدة، بالإضافة إلى الاهتمام بنظافة المحطة وتحقيق التشغيل الأمثل لجميع المعدات والمنشآت.

كما شدد على ضرورة الالتزام بإجراءات السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل للعاملين داخل المحطة، مشيرًا إلى استمرار أعمال التطهير والصيانة ومراجعة مكونات الشبكة لضمان كفاءة التشغيل واستدامة تقديم الخدمات للمواطنين.

وأكد اللواء “نافع” أن شركة الصرف الصحي تواصل تنفيذ خطتها في المتابعة المستمرة لجميع المواقع والمحطات التابعة لها، لتحقيق أفضل مستوى من الخدمة ورفع كفاءة الأداء، بما يعود بالنفع على المواطن السكندري وجودة الحياة في المدينة.

الاسكندرية الرأس السوداء محمود نافع جولة ميدانية الصرف الصحي

