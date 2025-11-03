محافظ القليوبية يبحث إنشاء سوقًا حضاريًا لمعارض السيارات على الطريق الزراعي

عقد المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية وبالتنسيق مع الغرفة التجارية بالقليوبية اجتماعًا مع عدد من تجار السيارات أصحاب معارض السيارات المقامة على الطريق الزراعي "مصر – الإسكندرية" بالمخالفة والذي سبق ازالتهم ، لبحث أوضاعهم الحالية ومناقشة مقترح إنشاء مجمع معارض وسوق سيارات حضاري ومقنن يهدف إلى القضاء على العشوائية والحفاظ على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة.

وأكد المحافظ خلال اللقاء حرص المحافظة على مراعاة البعد الاجتماعي لهم وللعاملين معهم ، مشيرًا إلى أنه جارٍ دراسة توفير قطعة أرض مميزة خارج الكتلة السكنية بمدينة بنها لإقامة السوق الجديد بشكل حضاري متكامل.

كما وجّه المحافظ التجار باعداد دراسة وتصور متكامل بأقرب وقت تمهيدا للتنفيذ .

من جانبهم، أعرب التجار عن تقديرهم لحرص المحافظة على دعمهم وتوفيق أوضاعهم بما يخدم الصالح العام .

حضر الاجتماع نائب المحافظ، ورئيس الغرفة التجارية، والسكرتير العام، والسكرتير العام المساعد، ومعاون المحافظ للمشروعات والاستثمار.