دموع الفرحة.. قرعة الحج تختار 366 فائزا في الإسماعيلية
أبو العينين داخل البرلمان.. تشريعات من أجل المواطن (فيديو)
المصنعية على الجرام تبدأ من 70 جنيها .. أحدث سعر للذهب اليوم
باقي 105 أيام على شهر الخير.. موعد رمضان 2026 فلكيا
عاجل | وفاة نائب الرئيس الأمريكي السابق ديك تشيني
ابتعد عن الشاشات.. تحذير من انتشار "متلازمة دماغ الفشار" بين الشباب
بناء بيئة آمنة تراعي احتياجات الأطفال النفسية برعاية القومي للأمومة
الصحة: المؤتمر العالمي PHDC’25 يسلط الضوء على دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي
الزمالك يوضح أسباب قرار فيفا بإيقاف القيد بسبب 3 قضايا
وزير الخارجية يستقبل المبعوث الإيطالي لإعادة إعمار غزة
وزير الاستثمار يبحث مع الشركات التركية تعزيز استثماراتها في مصر
مخابرات كوريا الجنوبية: هناك فرصة كبيرة لقمة بين ترامب وزعيم كوريا الشمالية
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

صعقهم البرق.. التصريح بدفن 3 أشخاص بينهم صغير في البحيرة

محافظ البحيرة
محافظ البحيرة
ساندي رضا

قررت جهات التحقيق بمراكز دمنهور وإيتاي البارود وكفر الدوار في محافظة البحيرة، التصريح بدفن ثلاثة أشخاص بينهم صغير، لقوا مصرعهم ، جراء صعق بالبرق خلال عملهم بالأرض الزراعية.

وكانت مراكز دمنهور وإيتاي البارود وكفر الدوار، شهدت ثلاثة حوادث متفرقة راح ضحيتها ثلاثة أشخاص بينما أصيبت سيدة صعقا بالبرق أثناء تواجدهم فى الأرض الزراعية، كما تسبب البرق فى نفوق دابة، وتم نقل الجثامين إلى مستشفيات دمنهور التعليمى وكفر الدوار العام وإيتاي البارود المركزي.

بينما تم نقل المصابة إلى مستشفى دمنهور التعليمى للعلاج، وتم تحرير محضر بالوقائع الثلاثة، وباشرت جهات التحقيق التي باشرت التحقيقات.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، إخطاراً من مأمور مركز شرطة دمنهور، يفيد بتلقيه بلاغا من المستشفى التعليمي بوصول كلا من:- أنور فتحى أنور، 37 عاما، مزارع، مقيم زاوية غزال بنطاق ذات المركز جثة هامدة، وإصابة هاجر سلامة شعبان، 27 عاما، ربة منزل، ومقيمة زاوية غزال، بحروق بالساعد الأيسر والفخذ الأيسر ادعاء صعق بسبب البرق.

كما تلقى إخطارا من مأمور مركز شرطة إيتاي البارود، بتلقيه بلاغا من المستشفى العام بوصول عبد الرحمن عيد سعيد محمود، 11 عاما، مقيم قرية الضهرية بنطاق ذات المركز، جثة هامدة إدعاء صعق بسبب البرق أثناء تواجده بأرض زراعية بالقرية، ونفوق دابة.


كما تلقى إخطارا من مأمور مركز شرطة كفر الدوار، بتلقيه إخطاراً من المستشفى العام، بوصول أحمد فرج سعيد عبد الفضيل، 23 عاما، مقيم قرية سيدى غازي بنطاق ذات المركز جثة هامدة، إدعاء صعق بسبب البرق.

تم التحفظ على الجثامين الثلاثة تحت تصرف جهات التحقيق التي باشرت التحقيقات في الوقائع الثلاثة.

طريقة عمل المقلوبة بالحمام
السيارات الفارهة
كيا تيلورايد
طريقة عمل الجمبري المقلي المقرمش مثل المطاعم
