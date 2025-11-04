الخارجية الإيطالية تستدعي السفير الروسي

استدعت وزارة الخارجية الإيطالية السفير الروسي لدى إيطاليا، أليكسي بارامونوف، على خلفية تصريحات المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، بشأن انهيار جزء من برج توري دي كونتي في روما .

وكانت زاخاروفا قد ربطت بين الحادث والدعم العسكري الذي تقدمه روما لأوكرانيا، قائلة: "ما دامت الحكومة الإيطالية تواصل إهدار أموال دافعي الضرائب، فإن إيطاليا من اقتصادها إلى أبراجها، ستنهار تماما " .

ونقلت وكالة أنباء أنسا الإيطالية عن مصادر في وزارة الخارجية الإيطالية قولها إن تصريحات المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، بشأن انهيار جزء من برج توري دي كونتي في روما، "تظهر مدى تراجع موسكو" على حد وصفها .

وأضافت المصادر أن هذه "كلمات جديرة بالإزدراء ومقلقة".

وأوضحت:"لا أحد في إيطاليا، على الإطلاق يمكن أن يفكر في الشماتة أو استغلال حادثة أو مأساة ما زلنا جميعا كشعب إيطالي، متأثرين بها " .

وتابعت: "ستعرب إيطاليا دائما وفي جميع الأحوال، عن تضامنها وصداقتها مع الأضعف ومع من هم في محنة، ومع من يتعرضون للهجوم .."لهذا السبب ندعم الشعب الأوكراني".