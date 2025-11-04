قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
باقي 105 أيام على شهر الخير.. موعد رمضان 2026 فلكيا
أبو العينين داخل البرلمان..تشريعات من أجل المواطن
عاجل | وفاة نائب الرئيس الأمريكي السابق ديك تشيني
ابتعد عن الشاشات.. تحذير من انتشار "متلازمة دماغ الفشار" بين الشباب
بناء بيئة آمنة تراعي احتياجات الأطفال النفسية برعاية القومي للأمومة
الصحة: المؤتمر العالمي PHDC’25 يسلط الضوء على دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي
الزمالك يوضح أسباب قرار فيفا بإيقاف القيد بسبب 3 قضايا
وزير الخارجية يستقبل المبعوث الإيطالي لإعادة إعمار غزة
وزير الاستثمار يبحث مع الشركات التركية تعزيز استثماراتها في مصر
مخابرات كوريا الجنوبية: هناك فرصة كبيرة لقمة بين ترامب وزعيم كوريا الشمالية
هندية: استأذنت ربنا قبل ما أخلع الحجاب
بعد التراجع الجديد.. سعر الدولار اليوم الثلاثاء 4 نوفمبر 2025
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار العالم

الخارجية الإيطالية تستدعي السفير الروسي

ماريا زاخاروفا
ماريا زاخاروفا
أ ش أ

استدعت وزارة الخارجية الإيطالية السفير الروسي لدى إيطاليا، أليكسي بارامونوف، على خلفية تصريحات المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، بشأن انهيار جزء من برج توري دي كونتي في روما .

وكانت زاخاروفا قد ربطت بين الحادث والدعم العسكري الذي تقدمه روما لأوكرانيا، قائلة: "ما دامت الحكومة الإيطالية تواصل إهدار أموال دافعي الضرائب، فإن إيطاليا من اقتصادها إلى أبراجها، ستنهار تماما " .

ونقلت وكالة أنباء أنسا الإيطالية عن مصادر في وزارة الخارجية الإيطالية قولها إن تصريحات المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، بشأن انهيار جزء من برج توري دي كونتي في روما، "تظهر مدى تراجع موسكو" على حد وصفها . 

وأضافت المصادر أن هذه "كلمات جديرة بالإزدراء ومقلقة".
وأوضحت:"لا أحد في إيطاليا، على الإطلاق يمكن أن يفكر في الشماتة أو استغلال حادثة أو مأساة ما زلنا جميعا كشعب إيطالي، متأثرين بها " .

وتابعت: "ستعرب إيطاليا دائما وفي جميع الأحوال، عن تضامنها وصداقتها مع الأضعف ومع من هم في محنة، ومع من يتعرضون للهجوم .."لهذا السبب ندعم الشعب الأوكراني".

ماريا زاخاروفا السفير الروسي ايطاليا

سعر الذهب

هبوط كبير في سعر الذهب.. عيار 21 يتراجع 550 جنيهًا من أعلى قيمة

إضافة المواليد وضم أفراد الأسرة على بطاقة التموين.. الخطوات والشروط

إضافة المواليد على بطاقة التموين.. الخطوات والشروط

أسعار الدواجن

انخفاض مستمر .. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم الثلاثاء

السورة التي تهلك الظالم

ما هي السورة التي تهلك الظالم وتنصرك عليه؟.. لا يعرفها كثيرون

سعر الجنيه الذهب

سعر الجنيه الذهب اليوم الثلاثاء 4-11-2025

أحمد وأمير كرارة

نقل الفنان أحمد كرارة للعناية المركزة بعد خضوعه لعملية جراحية

الطقس

موجة طقس سيئ.. ماذا يحدث خلال الساعات المقبلة ؟

عزل المحله

الاهلي يتقدم بعرض رسمي لضم لاعب غزل المحلة

الزمالك

خالد الغندور: بدء العمل في تغيير أرضيات ملاعب الناشئين بالزمالك

مباريات

أبرز مباريات اليوم الثلاثاء 4-11-2025 والقنوات الناقلة

محمد شريف

حقيقة عودة محمد شريف إلى صفوف الأهلي في بطولة السوبر ..تفاصيل

طريقة عمل المقلوبة بالحمام على الطريقة الأصلية

طريقة عمل المقلوبة بالحمام

سبب استدعاء آلاف السيارات الفارهة في السعودية بشكل مفاجئ

السيارات الفارهة

كن أول من يشاهد.. كيا تيلورايد 2027 تكشف عن وجهها قبل عرضها رسميًا

كيا تيلورايد

طريقة عمل الجمبري المقلي المقرمش مثل المطاعم

طريقة عمل الجمبري المقلي المقرمش مثل المطاعم

محمد سفيان براح سفير الجزائر بالقاهرة

سفير الجزائر يكتب: روح نوفمبر... من ملحمة التحرير إلى معركة البناء

مونيكا وليم

مونيكا ويليام تكتب: رسائل القوة الروسية وإرباك الاستراتيجية الأمريكية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لم نخطئ ومع ذلك خسرنا !!

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: الأحفاد يحيون ذكرى الأجداد

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الحقيقة فاقت الخيال

