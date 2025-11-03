هاني عادل وحازم شاهين في ندوة عن الراحل زياد الرحباني يرويان مواقف إنسانية

شهدت إحدى الندوات الثقافية، اليوم ، حضور الفنانين هاني عادل وحازم شاهين ضمن فعاليات مهرجان القاهرة الدولي للجاز للحديث عن المسيرة الفنية والإنسانية للراحل زياد الرحباني، في لقاء حمل الكثير من الشجن والحنين لأحد أبرز رموز الموسيقى العربية الحديثة.

تحدث الفنان هاني عادل عن تأثير زياد الرحباني على جيل كامل من الموسيقيين، مؤكداً أنه كان "مدرسة في الصدق الفني والتعبير عن الواقع"، مشيراً إلى أنه تعلم منه أن الفن الحقيقي لا ينفصل عن قضايا الناس وهمومهم اليومية.

أما حازم شاهين، فاستعاد مواقف إنسانية جمعته بالرحباني خلال لقاءات فنية سابقة، قائلاً إن زياد كان يتمتع بحس إنساني راقٍ، ويمتلك قدرة نادرة على تحويل الألم إلى موسيقى تعبّر عن الجميع. وأضاف: "زياد لم يكن مجرد موسيقي، بل فيلسوف بلغة النغم".

واختُتمت الندوة بعرض مقاطع نادرة من أعمال زياد الرحباني، وسط تفاعل كبير من الحضور الذين عبّروا عن امتنانهم و حبهم ل زياد الرحباني.