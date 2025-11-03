توزيع 633 قطعة أرض سكنية لمواطني "الفرافرة" بالوادي الجديد

أعلن رئيس مجلس مدينة الفرافرة في محافظة الوادي الجديد ياسر كمال، اليوم /الاثنين/، الانتهاء من تسليم 633 قطعة سكنية لبناء المساكن اللازمة لهم، من خلال قرعة علنية حضرها عشرات المواطنين المتقدمين ممن استوفوا الشروط وسددوا قيمة المرافق، بإشراف اللجان القانونية والفنية المختصة لضمان الشفافية وتكافؤ الفرص بين المستحقين.

وأشار رئيس مجلس المدينة - في تصريح صحفي اليوم - إلى أن الأراضي السكنية تعتبر خاصة بتقسيم امتداد قرية عثمان بن عفان التابعة للوحدة المحلية لقرى الكفاح بمركز الفرافرة، ضمن المرحلة الثانية من أعمال توزيع القطع السكنية على المواطنين .

وأكد أن توزيع القطع السكنية على المواطنين، يأتي تنفيذاً لتوجيهات محافظ الوادي الجديد محمد الزملوط، بالتوسع في تخصيص الأراضي السكنية وتوفير السكن الملائم، بما يحقق تعزيز التنمية العمرانية بقرى المحافظة .