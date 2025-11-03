حبس المتهم بالتعدى على فتاة بكفر شكر

أمرت جهات التحقيق بكفر شكر بحبس صاحب محل بقالة بقرية كفر الشهاوي خاطر التابعة لمدينة كفر شكر، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لحين ورود تقريري الطب الشرعي ونجدة الطفل بالأمومة والطفولة، في واقعة اتهام ربة منزل له بالتحرش والتعدي على ابنتها الطالبة بالصف الأول الإعدادي.



وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية تلقت إخطارًا من مركز شرطة كفر شكر، بتداول مقاطع فيديو لفتاة لم تتجاوز 16 عامًا على تطبيق تليجرام، تتعرض للتحرش والتعدي من قبل شخص آخر، وتقدمت والدتها ببلاغ رسمي.



وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت قوة من مباحث المركز من ضبط المتهم ويدعى محمد. س. ع، 38 عاما، صاحب محل بقالة، وبحوزته هاتف محمول وجهاز لاب توب، حيث جرى فحصهما.



وكشفت التحريات وإجراءات فحص الهاتف المحمول عن صحة البلاغ وبناء على ما أسفرت عنه التحريات، واجهت جهات التحقيق المتهم بتهمة هتك عرض الطفلة دون رضاها وبطريق الإكراه والتخويف، وأمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات، وانتداب الطب الشرعي لتوقيع الكشف الطبي عليها لبيان حالتها، وطلب تحريات المباحث حول ملابسات الواقعة، لحين ورود تقرير نجدة الطفل بالأمومة والطفولة.