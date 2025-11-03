عمرو حمزاوي: أزمة السودان تحظى باهتمام أكبر في دوائر الإعلام والسياسة الأمريكية

أكد الدكتور عمرو حمزاوي، أستاذ العلوم السياسية، أن الصدى الأمريكي تجاه ما يحدث في غزة يظل محدودًا مقارنة بالاهتمام الواسع الذي تحظى به القضية في الشرق الأوسط والعالم العربي، موضحًا أن القضايا الإنسانية الأخرى في المنطقة، وعلى رأسها السودان، أصبحت تحظى باهتمام أكبر في دوائر الإعلام والسياسة الأمريكية.

وقال عمرو حمزاوي، خلال لقاء مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة"، على شاشة "القاهرة والناس"، إن الأزمة في السودان مفزعة بسبب الكارثة الإنسانية التي خلفتها الحرب الأهلية، وما ارتكبته قوات الدعم السريع من جرائم في مدينة الفاشر بولاية دارفور، ما جعل المجتمع الدولي يسلّط الضوء على السودان بشكل غير مسبوق.

ونوه عمرو حمزاوى، بأن السودان يعيش سلسلة من الحروب الأهلية المتكررة، وأن الوضع الداخلي المعقد هو ما يغذي استمرار الصراع، مشيرًا إلى أن مصر والسعودية تبذلان جهودًا دبلوماسية كبيرة لإنهاء الحرب الأهلية هناك، في ظل معاناة إنسانية واسعة تشمل الجوع والنزوح والقتل، لافتًا إلى أن الأمم المتحدة وصفت الحرب السودانية بأنها الأسوأ في القرن الحادي والعشرين.