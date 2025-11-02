بابا الفاتيكان يطالب المجتمع الدولي بدعم جهود الإغاثة في السودان

طالب بابا الفاتيكان، المجتمع الدولي بدعم جهود الإغاثة في السودان، وفقا لنبأ عاجل عبر فضائية “القاهرة الإخبارية”.

وقال سفير السودان لدى الأردن السفير حسن صالح سوار الذهب، إن المتحف المصري الكبير تتويج لعظمة الحضارة المصرية التي أرست أسس التاريخ الإنساني وأضاءت العالم بعلمها وثقافتها، ويأتي ترسيخا لهذه الحضارة العريقة وإبرازا لها أمام العالم في أبهى صورها.

وأضاف السفير سوار الذهب - في تصريحات لمراسلة وكالة أنباء الشرق الأوسط بعمان - "أن مصر هي أم الدنيا، والحضارة التي نشترك فيها جميعا في جنوب وشمال الوادي تمثل عمقا تاريخيا يربط بين الشعبين المصري والسوداني، ويجسد وحدة الإرث الحضاري الممتد بينهما على مر العصور"، موجها تحية تقدير للشعب المصري بمناسبة افتتاح المتحف المصري الكبير، واصفا الحدث بأنه "مناسبة عظيمة تبرز جمال مصر وحضارتها العريقة الممتدة لأكثر من 7 آلاف عام".





